Nach Aus bei Dortmund: Sahin hat wieder einen Job

Sieg gegen Sturm, Aus im Jänner

Im Jänner dieses Jahres war Sahin bei Dortmund beurlaubt worden. Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr. Erst im Sommer 2024 hatte er das Traineramt in Schwarz-Gelb übernommen. Sein letztes Spiel war die 1:2-Niederlage Dortmunds in der Champions League gegen Bologna. Zwei Monate zuvor hatte der BVB mit Sahin an der Seitenlinie noch knapp mit 1:0 gegen Sturm Graz gewonnen. Langfristig half ihm das auch nichts.