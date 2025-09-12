Nach Aus bei Dortmund: Sahin hat wieder einen Job

Nuri Sahin hat offenbar wieder einen Job. Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund ist der Deutsch-Türkei offenbar wieder zurück im Trainergeschäft.
Laut der Zeitung „Sözcü“ heuert Sahin bei Basaksehir Istanbul in der ersten türksichen Liga an. Die Einigung dürfte bereits erzielt worden sein, jetzt wartet alles auf die offizielle Verkündung. Die vermutlich am Montag vonstattengehen wird.
Sieg gegen Sturm, Aus im Jänner
Im Jänner dieses Jahres war Sahin bei Dortmund beurlaubt worden. Nach nur etwas mehr als einem halben Jahr. Erst im Sommer 2024 hatte er das Traineramt in Schwarz-Gelb übernommen. Sein letztes Spiel war die 1:2-Niederlage Dortmunds in der Champions League gegen Bologna. Zwei Monate zuvor hatte der BVB mit Sahin an der Seitenlinie noch knapp mit 1:0 gegen Sturm Graz gewonnen. Langfristig half ihm das auch nichts.
