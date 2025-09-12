Wie viele Jobs werden durch die KI wegfallen?

Christoph Knogler, CEO des Linzer Technologieunternehmens KEBA, leitet die bundesweite Taskforce der Industriellenvereinigung zu Künstlicher Intelligenz. Im „Krone“-Interview spricht Knogler darüber, wie die neue Technologie Unternehmen verändern wird, welche Schulnote er Betrieben in puncto KI gibt und wie viele Jobs die „Super-Intelligenz“ kosten wird.
„Krone“: Wenn wir Sie in zehn Jahren wieder interviewen möchten, werden Sie uns dann immer noch persönlich gegenübersitzen, oder wird Ihr KI-Assistent für Sie antworten?
Christoph Knogler: Ich bin davon überzeugt, dass der Faktor Mensch auch in einer Zukunft, die von digitaler Transformation und Künstlicher Intelligenz stark geprägt sein wird, ein ganz wesentlicher ist. In zehn Jahren werden wir uns genauso gegenübersitzen.
