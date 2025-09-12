Warum LASK-Spieler „Schutzengel“ in Wildon hat

LASK-Kicker Samuel Adeniran sorgt mit einer rustikalen Spielweise in der Bundesliga immer wieder für Gesprächsstoff. Doch auch die steirische Landesliga kann mit einem Adeniran aufwarten – und zwar mit Samuels sechs Jahre älterem Bruder Ayodeji! Der kickt seit dieser Saison bei Tabellenführer Wildon und trifft am heutigen Freitag auf Gamlitz.