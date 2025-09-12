Pallitsch: Semifinale bei WM als (erstes) Ziel

Dies wird für Susanne Gogl-Walli wohl recht schwer. Der Beginn der Freiluft-Saison war für sie zwar mit ihrer Premiere in der Diamond League in Doha und dem Sieg in Chorzów in starken 50,91 perfekt gewesen. Danach verlief ihr Sommer aber nicht nach Plan, wurde sie von Verletzungen ausgebremst und konnte „kein normales Lauftraining“ bestreiten. Die lange Wettkampfpause sei eine „riesige Herausforderung“ für sie. „Zuletzt waren aber wieder gute Trainings dabei!“ So kehrt sie mit „schönen Erinnerungen“ nach Tokio zurück, wo sie bei den Olympischen Spielen im Semifinale eine starke Leistung bot. Die 29-Jährige, die sich in Zürich schon im Vorjahr mit dem ÖLV-Rekord von 50,60 direkt für die Weltmeisterschaften qualifiziert hatte, peilt bei ihrer dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal nach Eugene 2022 und Budapest 2023 das Semifinale an. Ob dies in Japan gelingt, steht nach dem verkorksten Sommer freilich auch in den Sternen …