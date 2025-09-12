Wassereinbruch in Josefstadt: Insassen umgesiedelt

Abteilungen geschlossen

Betroffen war vor allem das oberste Stockwerk der JA. Es kam zu Stromausfällen. Die am stärksten betroffenen Abteilungen wurden notgedrungen geschlossen. Ein Teil der Insassen wurde in andere Trakte oder Anstalten verlegt. Laut dem Justizministerium war die Sicherheit für Häftlinge und Mitarbeiter jederzeit gewährleistet.