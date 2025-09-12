Faires Lohnplus von Pflege bis zur Gastronomie

„Leben kaum leistbar“

60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hängen direkt oder indirekt vom privaten Konsum ab. Weniger Lohn bedeutet geringere Kauflust – das trifft im Burgenland besonders Handel, Tourismus und Gastronomie. „Viele Kollegen geben jeden hart verdienten Euro für Wohnen, Lebensmittel oder Energie aus. Wenn also Arbeitgeber behaupten, sie können sich keine angemessenen Lohnerhöhungen leisten, muss das in Relation gesetzt werden: Die Beschäftigten können sich das Leben kaum mehr leisten“, warnt der vida-Landesvorsitzende.