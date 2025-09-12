Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von PV in Oberleitung

Bahn fährt künftig mit der Energie der Sonne

Burgenland
12.09.2025 10:58
Sharma, Pluy, Doskozil und Grün beim Spatenstich.
Sharma, Pluy, Doskozil und Grün beim Spatenstich.(Bild: David Payr)

Neues Tracker-Solarkraftwerk bei Donnerskirchen soll 8 GWh Jahresertrag bringen und direkt in die Oberleitung der Pannoniabahn eingespeist werden. Der Boden soll jedoch weiter nutzbar bleiben.

0 Kommentare

Die ohnehin schon sehr klimafreundliche Bahn soll jetzt noch ein Stück weit „grüner“ werden: Bei Donnerskirchen – Nähe Umfahrung Schützen – soll das erste Tracker-Solarkraftwerk des Burgenlandes entstehen. Geplant ist, auf einer Fläche von rund sieben Hektar 10.556 Solarmodule zu errichten, die einen Jahresenergieertrag von über 8 GWh erbringen werden. „Das entspricht in etwa 32.500 Zugfahrten von Wien nach Eisenstadt“, teilen die ÖBB mit.

Strom fließt in Oberleitung
Der nachhaltige Strom soll auch gleich an Ort und Stelle verbraucht werden. Vorgesehen ist, die produzierte Energie direkt in die Oberleitung der Pannoniabahn einzuspeisen, welche gleich neben dem Grundstück vorbeifährt.

Acker wird weiter genutzt
„Mithilfe der verwendeten Rammfundamente bleibt die Versickerungsfähigkeit des Bodens gewährleistet und die Anlage kann nach Ablauf ihrer technischen Lebensdauer rückstandsfrei abgebaut werden. Gleichzeitig werden umfangreiche Bepflanzungsmaßnahmen gesetzt und so ein Rückzugsort für die heimischen Tiere geboten. Die Nutzung des Grundstücks für den landwirtschaftlichen Betrieb durch das Biolandgut Esterhazy ermöglicht eine Dreifach-Nutzung des Bodens“, wird von den Bundesbahnen betont.

Paneele wandern mit Sonne mit
Dank Tracker-Funktion sollen sich die Paneele zudem mit dem Sonnenstand mitbewegen, um so eine höhere Ausbeute zu ermöglichen. „Mit dieser Agri-PV-Anlage setzen wir ein starkes Signal für die Energieversorgung der ÖBB und setzen gleichzeitig eine weitere Innovation um. Wenn aus Sonnenlicht 100 Prozent grüner Bahnstrom wird und Ackerbau betrieben werden kann, nutzen wir Synergien effizient, ökologisch und regional“, meinte ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Johann Pluy beim gemeinsamen Spatenstich mit Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Matthias Grün, Leiter von Pannatura (Esterhazy).

Kooperationsprojekt
Die Anlage ist ein Kooperationsprojekt von ÖBB und Burgenland Energie. Die Module und die Unterkonstruktion werden durch den Energiekonzern errichtet und finanziert, Komponenten wie etwa die Transformatoren und Wechselrichter durch die Bahn.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 21°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
13° / 23°
Symbol wolkig
Mattersburg
14° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Neusiedl am See
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
15° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
196.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
116.933 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.019 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1761 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Burgenland
Neuhaus am Klausenbach
Entscheidung gefallen: Gemeindeamt verkauft
Klares Ziel
Faires Lohnplus von Pflege bis zur Gastronomie
Verkehrsbetriebe
Mobilitätspreis: „Zukunftsfit für Stadt und Land“
FPÖ und SPÖ im Clinch
Heftiger Polit-Streit um Hochwasserhilfe
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf