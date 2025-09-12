Bahn fährt künftig mit der Energie der Sonne

Paneele wandern mit Sonne mit

Dank Tracker-Funktion sollen sich die Paneele zudem mit dem Sonnenstand mitbewegen, um so eine höhere Ausbeute zu ermöglichen. „Mit dieser Agri-PV-Anlage setzen wir ein starkes Signal für die Energieversorgung der ÖBB und setzen gleichzeitig eine weitere Innovation um. Wenn aus Sonnenlicht 100 Prozent grüner Bahnstrom wird und Ackerbau betrieben werden kann, nutzen wir Synergien effizient, ökologisch und regional“, meinte ÖBB-Infrastruktur-Vorstand Johann Pluy beim gemeinsamen Spatenstich mit Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Matthias Grün, Leiter von Pannatura (Esterhazy).