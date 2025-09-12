Ups! Olivia Wilde zeigt mehr als geplant

Was für ein Auftritt! Olivia Wilde (41) sorgte am Donnerstag in New York für einen echten Fashion-Fauxpas. Die Schauspielerin erschien zum Michael-Kors-Event während der Fashion Week in einem durchsichtigen schwarzen Top – ohne BH!
Eigentlich sollte ein schwarzes Jackett die nötige Bedeckung bringen. Doch der Wind machte Wilde einen Strich durch die Rechnung: Plötzlich rutschte der Stoff zur Seite – und blitzte ihre Brust hervor. Wilde selbst? Lächelte unbeeindruckt in die Kameras, als wäre nichts passiert.
Dazu kombinierte die Mutter von zwei Kindern einen langen Rock mit Schlitz, spitze Lederstiefel und Ray-Ban-Sonnenbrille. Make-up: Goldene Lippen, braunes Augen-Make-up, offene Haare – lässig und glamourös zugleich.
Ein Mode-Moment, der die New Yorker Fashion Week um ein pikantes Highlight bereicherte.
Kommentare
