Offenherziges Outfit

Ups! Olivia Wilde zeigt mehr als geplant

Star-Style
12.09.2025 11:46
Olivia Wilde wählte ein sehr gewagtes Outfit – und zeigte ungeplant mehr als sie wollte ...
Olivia Wilde wählte ein sehr gewagtes Outfit – und zeigte ungeplant mehr als sie wollte ...(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Was für ein Auftritt! Olivia Wilde (41) sorgte am Donnerstag in New York für einen echten Fashion-Fauxpas. Die Schauspielerin erschien zum Michael-Kors-Event während der Fashion Week in einem durchsichtigen schwarzen Top – ohne BH!

 

Eigentlich sollte ein schwarzes Jackett die nötige Bedeckung bringen. Doch der Wind machte Wilde einen Strich durch die Rechnung: Plötzlich rutschte der Stoff zur Seite – und blitzte ihre Brust hervor. Wilde selbst? Lächelte unbeeindruckt in die Kameras, als wäre nichts passiert.

Olivia Wilde im gewagten Trasparent-Oberteil bei der Fashion Week in New York
Olivia Wilde im gewagten Trasparent-Oberteil bei der Fashion Week in New York(Bild: Viennareport)
Olivia Wilde besuchte die Schau von Michael Kors bei der New Yorker Fashion Week.
Olivia Wilde besuchte die Schau von Michael Kors bei der New Yorker Fashion Week.(Bild: AP/Charles Sykes)

Dazu kombinierte die Mutter von zwei Kindern einen langen Rock mit Schlitz, spitze Lederstiefel und Ray-Ban-Sonnenbrille. Make-up: Goldene Lippen, braunes Augen-Make-up, offene Haare – lässig und glamourös zugleich.

Ein Mode-Moment, der die New Yorker Fashion Week um ein pikantes Highlight bereicherte.

