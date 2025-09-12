Auto geriet in Kurve auf Gegenfahrbahn – Crash!

Schrecklicher Unfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Ein 47-jähriger Italiener geriet in Thiersee (Bezirk Kufstein) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen den Wagen einer entgegenkommenden Einheimischen (36). Beide Lenker mussten ins Krankenhaus gebracht werden – die Frau sogar mit dem Notarzthelikopter.
Zu dem fatalen Unfall kam es laut Polizei gegen 19.15 Uhr. Der 47-jährige Italiener war mit seinem Pkw auf der Thierseestraße (L37) in Richtung Vorderthiersee unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es dann zu der heftigen Frontal-Kollision mit dem Auto der 36-jährigen Einheimischen.
Die 36-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber und der 47-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Sowohl der Italiener als auch die Frau hätten sich durch die Wucht des Aufpralls erhebliche Verletzungen zugezogen. „Die 36-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber und der 47-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert“, heißt es von den Ermittlern.
Landesstraße nach Unfall gesperrt
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Thierseestraße war während des Einsatzes und der Aufräumungsarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.
