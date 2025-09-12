Auto geriet in Kurve auf Gegenfahrbahn – Crash!

Zu dem fatalen Unfall kam es laut Polizei gegen 19.15 Uhr. Der 47-jährige Italiener war mit seinem Pkw auf der Thierseestraße (L37) in Richtung Vorderthiersee unterwegs, als er in einer Kurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es dann zu der heftigen Frontal-Kollision mit dem Auto der 36-jährigen Einheimischen.