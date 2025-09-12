Vorteilswelt
Polizei schritt ein

Mann behindert Feuerwehr beim Löschen: Festnahme!

Niederösterreich
12.09.2025 10:37
Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz – und die Polizei mit mehreren Streifenwagen.
Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz – und die Polizei mit mehreren Streifenwagen.(Bild: FFWRN)

Unfassbare Szenen spielten sich bei einem Kellerbrand in Wiener Neustadt ab. Mehrere Männer behinderten die Rettungskräfte beim Versuch, den Brand zu löschen. Einer wollte den Florianis sogar ein Atemschutzgerät wegnehmen. Die Polizei musste einschreiten.

Freitagfrüh rief eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses im Kriegsspital den Notruf: Aus dem Keller des Gebäudes drang dichter Rauch. Binnen weniger Minuten war die Nachtbereitschaft der Feuerwehr vor Ort, Verstärkung unterwegs. Doch einen normalen Einsatz sollte die Florianis vor Ort nicht erwarten.

Rufe, Blockaden, Forderungen
Zunächst berichteten Anrainer, dass sich möglicherweise noch Personen im verrauchten Gebäude befinden – die Alarmstufe wurde auf B3 erhöht und eine Evakuierung eingeleitet. Dann entwickelten sich tumultartige Szenen.

Mehrere Männer störten laut Feuerwehr den Einsatz vor Ort teils massiv. Lautstarke Wortmeldungen sorgten für Unruhe, sie standen auch immer wieder den Kameraden im Weg. Einer der Anwesenden forderte sogar die Herausgabe eines Atemschutzgerätes. Er würde es benötigen, um selbst ins Gebäude zu gehen. Weil er sich mehreren Verwarnungen und Wegweisungen widersetzt hatte, musste schlussendlich die Polizei einschreiten und ihn festnehmen.

Der Brand selbst war rasch unter Kontrolle.
Der Brand selbst war rasch unter Kontrolle.(Bild: FFWRN)

Kein Einzelfall
„Störung von und Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht zu tolerieren! Leider kommen solche Zwischenfälle immer öfter vor. Erst im August hatten wir schon einen Vorfall nach einem schweren Unfall auf der Südautobahn“, so Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer, der der Polizei dankt: „Sie hat uns einen ungestörten Ablauf gesichert.“

Keine Verletzten
Der Brand selbst war übrigens rasch unter Kontrolle. Mehrere verrauchte Wohnungen wurden von der Feuerwehr geöffnet, um nach möglichen Vermissten zu suchen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
