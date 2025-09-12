Mann behindert Feuerwehr beim Löschen: Festnahme!

Mehrere Männer störten laut Feuerwehr den Einsatz vor Ort teils massiv. Lautstarke Wortmeldungen sorgten für Unruhe, sie standen auch immer wieder den Kameraden im Weg. Einer der Anwesenden forderte sogar die Herausgabe eines Atemschutzgerätes. Er würde es benötigen, um selbst ins Gebäude zu gehen. Weil er sich mehreren Verwarnungen und Wegweisungen widersetzt hatte, musste schlussendlich die Polizei einschreiten und ihn festnehmen.