Mit Schmuck, Hotel und neuem Sport erfolgreich

Früherer französischer Fußball-Teamspieler war dabei

Gyuri erzählt: „Es waren zwölf Nationen am Start, ich musste vier Ländern sogar absagen. Brasilien hatte die weiteste Anreise, auch Katar war dabei. Das war eine superlässige Sache.“ Prominentester Teilnehmer war Mathieu Debuchy, der für Frankreich 27 Mal das Teamdress trug, in England bei Newcastle und Arsenal spielte. Garics betont: „Je namhafter die Spieler sind, desto interessanter ist es. Ich bin natürlich auch mit einigen österreichischen Teamspielern weiter in gutem Kontakt. Julian Baumgartlinger hat bei uns schon einmal gespielt.“