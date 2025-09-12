Vorteilswelt
Ex-ÖFB-Ass nun Manager

Mit Schmuck, Hotel und neuem Sport erfolgreich

Fußball National
12.09.2025 11:50
Gyuri Garics (re.), hier bei einem Länderspiel gegen England, ist nun erfolgreicher ...
Gyuri Garics (re.), hier bei einem Länderspiel gegen England, ist nun erfolgreicher Geschäftsmann.(Bild: Pail Sepp)

Er bestritt 41 Länderspiele für Österreich, war bei Rapid, in Italiens Serie A und der deutschen Bundesliga Leistungsträger. Heute ist Gyuri Garics erfolgreicher Geschäftsmann. Der 41-Jährige ist beteiligt an der Schmuckmarke Serafino Consoli, führt in Italien ein Hotel an der Amalfiküste sowie ein Sportzentrum in Neapel. Und er hat die Lizenz für die Trendsportart Padbol in Österreich und in Deutschland.

0 Kommentare

Während seiner Zeit bei Atalanta Bergamo fand Garics auf Empfehlung eines Freundes einen Juwelier seines Vertrauens. Mit der Zeit entstand eine nette Bekanntschaft: „Er hat mir immer wieder von seiner Idee erzählt. Irgendwann erhielt ich die Möglichkeit, einzusteigen. Und habe es sofort getan. Es handelt sich um ein traditionelles Familienunternehmen.“ Mittlerweile ist die exklusive Schmuckmarke Serafino Consoli weltweit bei bekannten Juwelieren erhältlich.

Auch das Boutiuqe-Hotel an der Amalfiküste und das Sportzentrum in Neapel bereiten ihm große Freude. Aber sein Lieblingsprojekt ist Padbol. Die Trendsportart treibt der Ex-Rapidler als Geschäftsführer von Padbol Österreich richtig an. Vergangenes Wochenende fand unter seiner Regie und der seines Präsidenten Heinz Palme der Nations Cup in Ebreichsdorf statt.

Gyuri Garics mit Mathieu Debuchy beim Padbol Nations Cup in Ebreichsdorf.
Gyuri Garics mit Mathieu Debuchy beim Padbol Nations Cup in Ebreichsdorf.(Bild: SpotOne/Lena Ernhofer )

Früherer französischer Fußball-Teamspieler war dabei
Gyuri erzählt: „Es waren zwölf Nationen am Start, ich musste vier Ländern sogar absagen. Brasilien hatte die weiteste Anreise, auch Katar war dabei. Das war eine superlässige Sache.“ Prominentester Teilnehmer war Mathieu Debuchy, der für Frankreich 27 Mal das Teamdress trug, in England bei Newcastle und Arsenal spielte. Garics betont: „Je namhafter die Spieler sind, desto interessanter ist es. Ich bin natürlich auch mit einigen österreichischen Teamspielern weiter in gutem Kontakt. Julian Baumgartlinger hat bei uns schon einmal gespielt.“

Der Padbol Park in Ebreichsdorf ist mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht, ist sehr nachhaltig angelegt. Garics liebt die Details. Und manchmal hilft dabei der Zufall. Bei einem Klassentreffen des Gymnasiums in der Maroltingergasse saß er neben seinem früheren Schulkollegen Stefan Herzog: „Wir hatten uns 20 Jahre aus den Augen verloren. Dann sind wir ins Plaudern gekommen. Irgandwann habe ich von dem Padbol-Projekt in Ebreichsdorf und der Idee mit der Photovoltaik-Anlage erzählt.“

„Durchs Reden kommen die Leut zam“
Lachende Antwort von Herzog: „Ich bin CEO der Solah Group, das ist genau mein Kerngebiet.“ Ein klassischer Fall von „Durchs Reden kommen die Leut zam“. Die in Mattersburg sitzende Solah Group hat übrigens auch eine Kooperation mit Ex-Tennisstar Dominic Thiem.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Ähnliche Themen
ÖsterreichItalienNeapelDeutschlandEbreichsdorfAmalfiküste
Serie A
LänderspielSchmuckSportWochenende
