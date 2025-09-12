Österreichs Wirtschaft kommt nicht vom Fleck

Die Infografik zeigt die Septemberprognose der OeNB für Österreich von 2025 bis 2027. Das Wirtschaftswachstum lag 2024 bei minus 1,2 % und soll wieder steigen, mit 0,3 % 2025. Die Inflation war 2024 auf 2,9 % und soll 2025 auf 3,5 % steigen. Die Arbeitslosenrate bleibt laut Prognose stabil bei etwa 7 %. Quelle: OeNB.