„Verräter!“ Djokovic zieht drastische Konsequenzen

Djokovic zog demnach mit seiner Familie in den Küstenvorort Glyfada bei Athen. Seine beiden Kinder sind bereits an einer internationalen Privatschule eingeschrieben, das neue Schuljahr begann dort am Donnerstag. Auch beim Einkaufen, Training oder im Gespräch mit Fans wurde der Tennis-Star in den vergangenen Tagen mehrfach gesichtet.