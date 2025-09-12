Vorteilswelt
Heißer Auftritt

Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!

Society International
12.09.2025 11:07
Dakota Johnson sorgte in einem transparenten Spitzenkleid für Mega-Aufsehen!
Dakota Johnson sorgte in einem transparenten Spitzenkleid für Mega-Aufsehen!(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Was für ein Auftritt! Dakota Johnson (35) ließ beim „Caring for Women Dinner“ in New York alle Kameras glühen. Die Schauspielerin erschien in einem durchsichtigen Spitzenkleid in Schwarz – und gewährte dabei tiefe Einblicke in ihre sexy Satin-BH-und-String-Kombi.

Die Tochter von Hollywood-Legenden Melanie Griffith (68) und Don Johnson (75) wirbelte sogar auf dem roten Teppich, um ihr Outfit von allen Seiten zu präsentieren – inklusive Blick auf ihren knackigen Po.

Mit hochgestecktem Haar, verspieltem Pony und smokey Eyes zog die Madame Web-Darstellerin alle Blicke auf sich. Ihre Rosenwangen und die strahlend blauen Augen gaben dem gewagten Look die perfekte Note.

Mehr Bilder des atemberaubenden Looks: 

Dakota Johnson zeigte sich am roten Teppich fast nackt.
Dakota Johnson zeigte sich am roten Teppich fast nackt.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Das Kleid zeigte jedenfalls viel Haut.
Das Kleid zeigte jedenfalls viel Haut.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Unter dem transparenten Spitzenkleid trug sie einen schwarzen Satin-BH und einen String.
Unter dem transparenten Spitzenkleid trug sie einen schwarzen Satin-BH und einen String.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Und raubte damit vermutlich vielen den Sinne.
Und raubte damit vermutlich vielen den Sinne.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Dakota, die sich erst kürzlich von Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) getrennt hat, komplettierte ihr Red-Carpet-Outfit mit strappy High Heels. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
