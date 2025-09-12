Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!

Was für ein Auftritt! Dakota Johnson (35) ließ beim „Caring for Women Dinner“ in New York alle Kameras glühen. Die Schauspielerin erschien in einem durchsichtigen Spitzenkleid in Schwarz – und gewährte dabei tiefe Einblicke in ihre sexy Satin-BH-und-String-Kombi.
Die Tochter von Hollywood-Legenden Melanie Griffith (68) und Don Johnson (75) wirbelte sogar auf dem roten Teppich, um ihr Outfit von allen Seiten zu präsentieren – inklusive Blick auf ihren knackigen Po.
Mit hochgestecktem Haar, verspieltem Pony und smokey Eyes zog die Madame Web-Darstellerin alle Blicke auf sich. Ihre Rosenwangen und die strahlend blauen Augen gaben dem gewagten Look die perfekte Note.
Mehr Bilder des atemberaubenden Looks:
Dakota, die sich erst kürzlich von Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) getrennt hat, komplettierte ihr Red-Carpet-Outfit mit strappy High Heels.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.