18-Jähriger am Steuer
Bub nach Streit mit Auto verfolgt und totgefahren
Fassungslos macht der tödliche Ausgang eines Streits in Niedernhall im deutschen Bundesland Baden-Württemberg: Nach einem Streit auf einem Parkplatz soll ein 18-Jähriger einen zwölf Jahre alten Buben mit dem Auto verfolgt und angefahren haben. Das Kind starb an seinen schweren Verletzungen.
Der 18-Jährige war gemeinsam mit einem zwei Jahre jüngeren Freund auf dem Parkplatz mit dem späteren Todesopfer und dessen Begleiter, ein 13-Jähriger, in Streit geraten. Worum genau es dabei ging, konnte eine Sprecherin der Polizei vorerst nicht näher ausführen.
Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb.
Eine Sprecherin der Polizei
18-Jähriger raste Kindern hinterher
Nach der Auseinandersetzung fuhren die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller davon, der 18-Jährige setzte sich daraufhin ans Steuer eines Autos, der 16-Jährige auf den Beifahrersitz. Der Jugendliche stieg aufs Gas und verfolgte die beiden Buben, in weiterer Folge fuhr er den Zwölfjährigen, der auf dem Fahrrad saß, an.
„Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb“, hieß es weiter. Sein 13-jähriger Freund blieb unverletzt. Der 18-jährige Lenker wurde nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen. Ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst nicht bekannt.
Kommentare
