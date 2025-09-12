Bub nach Streit mit Auto verfolgt und totgefahren

18-Jähriger raste Kindern hinterher

Nach der Auseinandersetzung fuhren die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller davon, der 18-Jährige setzte sich daraufhin ans Steuer eines Autos, der 16-Jährige auf den Beifahrersitz. Der Jugendliche stieg aufs Gas und verfolgte die beiden Buben, in weiterer Folge fuhr er den Zwölfjährigen, der auf dem Fahrrad saß, an.