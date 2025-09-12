Biker „pushen“ Sommer in weltweit bekanntem Skiort

Mit der Bike Republic wurde im Tiroler Ötztal ein Angebot für Radfahrer geschaffen, das der Region auch im Sommer Gäste und damit Wertschöpfung bringt. Am Wochenende findet ein Event statt.
Dass sich der Tiroler Tourismus angesichts des Klimawandels und immer weniger Schneesicherheit nicht mehr nur auf die Wintersaison verlassen kann, ist in den Köpfen angekommen. Die Sommersaison muss attraktiver werden, mehr Gäste anlocken.
„Einzigartiges Gesamtpaket“
Ein Rezept dafür scheint Sölden mit seiner Bike Republic gefunden zu haben. Vor zehn Jahren wurde die erste Radstrecke eröffnet – heute umfasst das Gebiet mehr als 70 Kilometer an Routen und hochalpinen Naturstrecken, auf denen sich Radfahrer jeden Niveaus austoben können. Hinauf geht es mit der Bahn, Giggijoch und Gaislachkogl-Gebiet verbindet eine Bikeschaukel. „Wir decken inzwischen alle Segmente ab – vom Einsteiger-Trail bis zum Profi-Event. Damit ist das Projekt ein einzigartiges Gesamtpaket“, rührt Dominik Linser, Managing Director der Bike Republic Sölden, die Werbetrommel.
Auch Einheimische nutzen die Trails
Besonders froh ist man um rund 150 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17, die im Radclub Sölden auf den Trails trainieren. Das stärke die Akzeptanz im Tal. Davon abgesehen profitiert die Wirtschaft: Seit der Gründung 2015 seien die Nächtigungszahlen im Sommer um 50 Prozent gestiegen, ein radfahrender Gast gebe im Schnitt 200 Euro pro Tag aus. So habe die Bike Republic in zehn Jahren insgesamt 85 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert, rechnet Linser vor: „Davon profitieren alle – von den Bergbahnen über die Hotellerie bis hin zu den Hütten.“
Wir decken inzwischen alle Segmente ab – vom Einsteiger-Trail bis zum Profi-Event. Damit ist das Projekt ein einzigartiges Gesamtpaket.
Dominik Linser, Managing Director Bike Republic Sölden
Veranstaltungen als wichtiger Hebel
Für die Verantwortlichen haben sich Events als wichtiges Marketinginstrument bewährt – sie locken zugleich Gäste an und transportieren werbetaugliche Bilder nach außen. An diesem Wochenende geht beispielsweise das Swatch Nines über die Bühne, bei dem die besten Fahrer der Welt zu Gast sind. Drumherum gibt es Workshops, Ausstellungen, Veranstaltungen und Weltrekordversuche.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.