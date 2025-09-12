Vorteilswelt
70 Kilometer Trails

Biker „pushen“ Sommer in weltweit bekanntem Skiort

Tirol
12.09.2025 11:00
Beim Swatch Nines in Sölden zeigen Radprofis auf spektakuläre Weise, was sie draufhaben. Das ...
Beim Swatch Nines in Sölden zeigen Radprofis auf spektakuläre Weise, was sie draufhaben. Das Festival läuft vom 12. bis zum 14. September.(Bild: Ethan Stone)

Mit der Bike Republic wurde im Tiroler Ötztal ein Angebot für Radfahrer geschaffen, das der Region auch im Sommer Gäste und damit Wertschöpfung bringt. Am Wochenende findet ein Event statt.

0 Kommentare

Dass sich der Tiroler Tourismus angesichts des Klimawandels und immer weniger Schneesicherheit nicht mehr nur auf die Wintersaison verlassen kann, ist in den Köpfen angekommen. Die Sommersaison muss attraktiver werden, mehr Gäste anlocken.

„Einzigartiges Gesamtpaket“
Ein Rezept dafür scheint Sölden mit seiner Bike Republic gefunden zu haben. Vor zehn Jahren wurde die erste Radstrecke eröffnet – heute umfasst das Gebiet mehr als 70 Kilometer an Routen und hochalpinen Naturstrecken, auf denen sich Radfahrer jeden Niveaus austoben können. Hinauf geht es mit der Bahn, Giggijoch und Gaislachkogl-Gebiet verbindet eine Bikeschaukel. „Wir decken inzwischen alle Segmente ab – vom Einsteiger-Trail bis zum Profi-Event. Damit ist das Projekt ein einzigartiges Gesamtpaket“, rührt Dominik Linser, Managing Director der Bike Republic Sölden, die Werbetrommel.

Gäste, aber auch Einheimische – insbesondere der Nachwuchs – profitieren vom Projekt.
Gäste, aber auch Einheimische – insbesondere der Nachwuchs – profitieren vom Projekt.(Bild: Tobias Siegele)

Auch Einheimische nutzen die Trails
Besonders froh ist man um rund 150 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17, die im Radclub Sölden auf den Trails trainieren. Das stärke die Akzeptanz im Tal. Davon abgesehen profitiert die Wirtschaft: Seit der Gründung 2015 seien die Nächtigungszahlen im Sommer um 50 Prozent gestiegen, ein radfahrender Gast gebe im Schnitt 200 Euro pro Tag aus. So habe die Bike Republic in zehn Jahren insgesamt 85 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert, rechnet Linser vor: „Davon profitieren alle – von den Bergbahnen über die Hotellerie bis hin zu den Hütten.“

Zitat Icon

Wir decken inzwischen alle Segmente ab – vom Einsteiger-Trail bis zum Profi-Event. Damit ist das Projekt ein einzigartiges Gesamtpaket.

Dominik Linser, Managing Director Bike Republic Sölden

Veranstaltungen als wichtiger Hebel
Für die Verantwortlichen haben sich Events als wichtiges Marketinginstrument bewährt – sie locken zugleich Gäste an und transportieren werbetaugliche Bilder nach außen. An diesem Wochenende geht beispielsweise das Swatch Nines über die Bühne, bei dem die besten Fahrer der Welt zu Gast sind. Drumherum gibt es Workshops, Ausstellungen, Veranstaltungen und Weltrekordversuche.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

