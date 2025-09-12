Biker „pushen“ Sommer in weltweit bekanntem Skiort

Auch Einheimische nutzen die Trails

Besonders froh ist man um rund 150 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17, die im Radclub Sölden auf den Trails trainieren. Das stärke die Akzeptanz im Tal. Davon abgesehen profitiert die Wirtschaft: Seit der Gründung 2015 seien die Nächtigungszahlen im Sommer um 50 Prozent gestiegen, ein radfahrender Gast gebe im Schnitt 200 Euro pro Tag aus. So habe die Bike Republic in zehn Jahren insgesamt 85 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert, rechnet Linser vor: „Davon profitieren alle – von den Bergbahnen über die Hotellerie bis hin zu den Hütten.“