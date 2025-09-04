Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am 13. Oktober geplant

Heikle Überstellung von Benko kurz vor Prozess

Tirol
04.09.2025 14:13
Der gefallene Immo-Jongleur René Benko muss sich am 14. und 15. Oktober vor einem ...
Der gefallene Immo-Jongleur René Benko muss sich am 14. und 15. Oktober vor einem Schöffengericht in Innsbruck verantworten.(Bild: APA/EXPA)

Mit Spannung wird der am 14. Oktober am Landesgericht Innsbruck beginnende Prozess gegen den gefallenen Signa-Gründer René Benko erwartet. Die Überstellung nach Tirol des 48-Jährigen, der sich seit 24. Jänner in U-Haft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt befindet, ist offenbar unmittelbar vor der Hauptverhandlung geplant – nicht auf dem schnellstmöglichen Weg ...

0 Kommentare

Erst am 13. Oktober dürfte Benko zu dem am 14. Oktober beginnenden und zwei Tage anberaumten Prozess nach Tirol gebracht werden und dort eine Zelle in der JA Innsbruck beziehen. Dies ergaben nun Recherchen der APA.

Wohl nicht über das Große Deutsche Eck
Der gefallene Immo-Jongleur wird aber offenbar über einen Umweg in seine Heimat gebracht. Die Route über das sogenannte Große Deutsche Eck – vom Walserberg über die deutsche A8 bis zum Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein und dann weiter auf der Inntalautobahn – kommt aus Sicht der Justiz für den Häftlingstransport nicht in Betracht, wie sich aus internen Unterlagen ergibt.

Der Prozess gegen Benko findet im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichtes statt.
Der Prozess gegen Benko findet im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichtes statt.(Bild: Johanna Birbaumer)

Darin wird nämlich zu bedenken gegeben, die deutschen Behörden könnten bei einem Zwischenstopp auf deutschem Staatsgebiet einen aufrechten italienischen Haftbefehl vollziehen. Um Kalamitäten zu vermeiden, dürfte es für Benko daher ab Salzburg innerösterreichisch über Bischofshofen und Zell am See bzw. Saalfelden weiter nach Tirol gehen.

Italienischer Haftbefehl 2024 erlassen
Die italienische Justiz hatte im Dezember 2024 einen europäischen Haftbefehl gegen Benko erlassen. Basis dafür waren laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trient. Diese Anklagebehörde verdächtigt Benko und zahlreiche weitere Beschuldigte – darunter der Südtiroler Steuerberater und Benko-Vertraute Heinz Peter Hager – im Zusammenhang mit Immobilienspekulationen unter anderem der Bildung einer kriminellen Vereinigung, des Betrugs und der Korruption.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen
Im ersten Benko-Prozess, der aufgrund des erwarteten medialen Interesses in den Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts verlegt wurde, geht es um den Vorwurf der betrügerischen Krida. Benko wird angekreidet, er habe im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert, indem er Vermögenswerte beiseite schaffte. Die Anklage geht von einer Schadenssumme von 660.000 Euro aus. Benko drohen im Fall einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Lesen Sie auch:
Auf René Benko warten zwei lange Tage im Innsbrucker Schwurgerichtssaal.
Prozess ab 14. Oktober
Benko: Richterin und zwei Laienrichter urteilen
14.08.2025
Geld für Kühne-Mann
Wie René Benko den reichsten Deutschen köderte
02.09.2025

Benkos Signa Holding hatte Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in diesem Zusammenhang wegen schweren Betrugs, betrügerischer Krida, Untreue, Förderungsmissbrauchs und Gläubigerbegünstigung gegen Benko und mehr als ein Dutzend weitere Beschuldigte und zwei Verbände.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
171.619 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
156.113 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.132 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1739 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1305 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1108 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf