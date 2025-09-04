Heikle Überstellung von Benko kurz vor Prozess

Wohl nicht über das Große Deutsche Eck

Der gefallene Immo-Jongleur wird aber offenbar über einen Umweg in seine Heimat gebracht. Die Route über das sogenannte Große Deutsche Eck – vom Walserberg über die deutsche A8 bis zum Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein und dann weiter auf der Inntalautobahn – kommt aus Sicht der Justiz für den Häftlingstransport nicht in Betracht, wie sich aus internen Unterlagen ergibt.