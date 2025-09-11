Vorteilswelt
Zeugen gesucht

Tierquäler schoss mit Softgun auf Mischlingskatze

Kärnten
11.09.2025 12:56
Der Tierhalter entfernte die Kugel, welche im Fell der Katze steckte. (Symbolfoto)
Der Tierhalter entfernte die Kugel, welche im Fell der Katze steckte. (Symbolfoto)

Die Kärntner Polizei ist auf der Suche nach einem Tierquäler, der mit einer Softgun auf eine Katze geschossen hat. Der Tierbesitzer konnte die Kugel entfernen. 

0 Kommentare

Immer wieder kommt es zu schrecklichen Taten, bei denen flauschige Vierbeiner Opfer von grauenvollen Taten werden. Sei es, mit versteckten Rasierklingen in Leckerlis oder eine brennende Zigarette an einem Tier auszutöten.

Mit Softgun auf Katze geschossen
Diesmal kam es in der Büchsenmacherstadt Ferlach zu einem weiteren Vorfall: Ein bislang Unbekannter verletzte am 5. September zwischen 12 Uhr und 18 Uhr eine Mischlingskatze. Der Tierquäler schoss mit einer Softgun auf das wehrlose Tier. 

„Der Tierhalter, ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Ferlach, konnte die im Tier stecken gebliebene Plastikkugel entfernen“, berichtet die Polizei. Anschließend wurde die angeschossene Katze tierärztlich versorgt. 

Haben sie etwas gesehen?
Die Polizei bittet nun um Mithilfe: „Der genaue Tatort lässt sich nicht eruieren, dürfte jedoch in Strau gewesen sein. Zeugen werden ersucht, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ferlach zu richten.“ Telefonnummer:  059133/2100.

Kärnten

