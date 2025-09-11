Wenn Hauswände zu beeindruckender Kunst werden

Seit 2023 verwandelt sich die Mölltal-Region im Zuge des Projekts „Europäische Kunstwände“ Schritt für Schritt in eine große Galerie.
Kunst findet man überall, egal wo man hinsieht! Ganz besonders im Mölltal, wo seit 2023 Wände zu beeindruckenden Kunstwerken werden. Und unter der Projektleitung von Edith Lesnik (Tourismusverband Mölltal) in Zusammenarbeit mit dem Kunstraum Obervellach entstanden auch 2025 wieder großartige Kunstwände, die das Mölltal in ein offenes Atelier verwandeln.
„Das Interesse hier ist sehr hoch, viele Einheimische und Gäste besuchen die Kunstwerke. Das offene Atelier im Tal fasziniert die Menschen – die Kunstwerke an den Hauswänden der Gemeinden sind zu einer echten Attraktion geworden“, schildert Lesnik der „Krone“. So gestaltete Edith Sulzenbacher etwa in Penk Fassaden mit Motiven von Bergbau, Natur und Geschichte.
An der Fassade der „Alten Post“ ließ sie mit Szenen aus vergangenen Jahrhunderten den historischen Ort neu aufleben. In Flattach schuf Fredda Wouters mit Teilnehmerinnen zwischen 11 und 78 Jahren ein 3D-Unterwasserbild im Freibad. Obervellach erhielt ein leuchtendes Wandgemälde von Daniela Löh, Gregor Wosik und Aktrice, das Tag und Nacht in andere Welten entführt und die Künste der Region würdigt.
Geschichte, Natur, Gemeinschaft und Zukunftsgeist
In Stall arbeitet Marion Ruthardt an einem illusionistischen Werk über das Leben der Bergbauern, und in Reißeck setzt Thomas Steinwender mit einem Bild zur Metallbau-Geschichte den Schlusspunkt. „Die Kunstwände machen sichtbar, was das Mölltal prägt: Geschichte, Natur, Gemeinschaft und Zukunftsgeist!“
