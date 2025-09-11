Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rottweiler griff an

Venedig: Erneut Attacke auf jüdisches Urlauberpaar

Ausland
11.09.2025 13:51
Es handelt sich bereits um den zweiten antisemitischen Vorfall in Venedig innerhalb eines ...
Es handelt sich bereits um den zweiten antisemitischen Vorfall in Venedig innerhalb eines Monats. Im August war ein amerikanisch-jüdisches Ehepaar auf ähnliche Weise in der Nähe der Rialto-Brücke angegriffen worden.(Bild: AFP/ANDREA PATTARO)

In der Lagunenstadt Venedig wurde erneut ein jüdisches Touristenpaar angegriffen. Zehn nordafrikanische Männer stürzten sich auf eine israelische Frau und einen US-Bürger, kreisten sie ein und hetzten einen Rottweiler auf die beiden.

0 Kommentare

Ein 31-jähriger Tunesier ohrfeigte den Touristen, Glasflaschen wurden nach den beiden geworfen. Die Frau wurde von Scherben am Knöchel verletzt.

Paar eingekreist
Bei der Attacke riefen die Angreifer Slogans wie „Free Palestine“, berichteten Lokalmedien am Donnerstag. Zunächst beleidigten die Nordafrikaner das orthodoxe Paar mit Worten. Als die beiden versuchten, sich zu entfernen, wurden sie verfolgt und schließlich eingekreist.

Lesen Sie auch:
Die Musiker verließen nach der Aufforderung schließlich das Lokal.
Eklat in Wiener Lokal
Hebräisch gesprochen, aus Pizzeria geworfen
27.07.2025

Die Angreifer flüchteten nach der Tat, wurden aber kurz darauf von der Polizei angehalten. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat Ermittlungen eingeleitet – unter anderem wegen Bedrohung mit den erschwerenden Umständen von rassistischer, ethnischer oder religiöser Motivation.

Illegaler Migrant wird abgeschoben
Der 31-jährige Tunesier, der den Touristen ohrfeigte, wurde wegen Körperverletzung angezeigt, bleibt aber auf freiem Fuß, weil er bisher nicht vorbestraft ist. Ein zweiter Angreifer, der sich illegal in Italien aufhält, wurde in das Abschiebezentrum der Hafenstadt Bari gebracht und soll nach Tunesien zurückgeführt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf