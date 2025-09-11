Gelebte Inklusion: „Bei uns ist jeder willkommen!“

Kurz vor dem 50. Jubiläum wurde in Camphill in Liebenfels das Wohnhaus Michael umgebaut. Ein Zuhause für alle!
Camphill Liebenfels wurde 1976 von Hanna Follner gegründet, inspiriert durch den Engländer Peter Roth. Heute ist es eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Behinderung, die Inklusion und Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt. Stand einst noch eine eigene Landwirtschaft im Fokus, wird heutzutage schonender gearbeitet.
„Wir haben Klienten, die seit 48 Jahren hier leben, in den Werkstätten werden daher auch Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Bewohner angeboten“, erzählt Geschäftsführerin Kerstin Hoi der „Krone“. Dass die Bewohner Camphill oft Jahrzehnte lang ihr Zuhause nennen können, liegt auch am stetigen Wandel der Anlage – so änderten sich neben den Aufgaben am Gelände, erst kürzlich auch die Wohnumstände.
„Basierend auf einem modernen anthroposophischen Ansatz fördern wir ein selbstbestimmtes Leben. Und weil manche unsere Bewohner mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben, haben wir eines unserer Wohnhäuser nun umgebaut“, erzählt Hoi freudig. Im Haus Michael gibt es künftig zehn barrierefreie Wohneinheiten, die Sicherheit und Selbstbestimmung ermöglichen: „Mit dem Ausbau von Haus Michael reagieren wir auf den steigenden Bedarf an barrierefreiem, altersgerechtem Wohnraum für Menschen mit Assistenzbedarf.“
Feierliche Einweihung
1,2 Millionen Euro – ausschließlich durch Spenden finanziert – nimmt der gemeinnützige Verein dafür in die Hand. Und am 18. September wird das umgebaute Haus Michael im Zuge der Michaeli-Feier eingeweiht, wo man sich vor allem einem widmen will: „Den Menschen, die diesem Ort Leben, Wärme und ein Gefühl des Miteinanders schenken!“
