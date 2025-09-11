Gelebte Inklusion: „Bei uns ist jeder willkommen!“

„Wir haben Klienten, die seit 48 Jahren hier leben, in den Werkstätten werden daher auch Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Bewohner angeboten“, erzählt Geschäftsführerin Kerstin Hoi der „Krone“. Dass die Bewohner Camphill oft Jahrzehnte lang ihr Zuhause nennen können, liegt auch am stetigen Wandel der Anlage – so änderten sich neben den Aufgaben am Gelände, erst kürzlich auch die Wohnumstände.