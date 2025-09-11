Prügelattacke mit Buttermesser: Vier Jahre Haft

Etwas, wofür das Opfer bezahlen musste. Nur drei Tage nach der Trennung schlug er sie krankenhausreif, drohte ihr, mit dem Buttermesser das Auge auszustechen. Einen Gewaltakt, für den die 27-Jährige die Schuld bei sich sucht: „Ich war der Initiator. Ich hab‘ ihn ja vorher verletzt.“ Die Vorsitzende Richterin versucht ihr klarzumachen: „Das ist nicht gleichzusetzen, wenn in einer Beziehung eine emotionale Verletzung passiert und dann solch eine Gewalttat.“ Und obwohl die Frau beteuert, das zu verstehen, versucht sie bis zum Schluss die Prügelattacke zu verharmlosen ...