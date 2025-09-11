Linker TV-Kommentator nach Ansage zu Kirk gefeuert

MSNBC entschuldigt sich für Aussagen

Diese Bemerkungen lösten in den sozialen Medien einen gewaltigen Sturm der Entrüstung aus. MSNBC-Präsidentin Rebecca Kutler sah sich umgehend zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Sie verurteilte Dowds Kommentare scharf als „unangemessen, unsensibel und inakzeptabel“. In einer auf dem offiziellen X-Account der MSNBC-Pressestelle veröffentlichten Erklärung hieß es weiter: „Wir entschuldigen uns für seine Aussagen, so wie er es auch getan hat. In Amerika ist kein Platz für Gewalt, weder politischer noch anderer Art.“