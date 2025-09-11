Prozess gegen Raser: „Seine Waffe war ein 3er-BMW“

Wegen versuchten Mordes musste sich am Donnerstag ein 20-jähriger Ungar aus Linz am Landesgericht Wels verantworten. In schwarzem Hemd und heller Hose wird der schmächtige junge Mann aus der Untersuchungshaft vorgeführt, bevor er vor dem Geschworenensenat Platz nehmen muss.

Keinen Führerschein

Ihm wird vorgeworfen, am 30. Jänner 2025 mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen, schwarzen 3-er BMW und ohne gültigen Führerschein zu seiner Freundin nach Wels gefahren zu sein. Dort wurde er von einer Zivilstreife beim Überfahren einer doppelten Sperrlinie ertappt und mittels Blaulicht zum Anhalten aufgefordert.