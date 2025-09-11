Wechselhaftes Wochenende – Montag verspricht Sonne

Das kommende Wochenende wird wieder einmal zur Lotterie: Von strahlendem Sonnenschein bis zu heftigen Regenschauern ist alles dabei. Immerhin: Zum Wochenstart am Montag dürfen wir uns auf einen kurzen Lichtblick freuen – dann zeigt sich die Sonne öfter. Und: Es bleibt angenehm mild.
Am Freitag heißt es im Westen und entlang des Alpenhauptkamms Regenschirm auspacken – es wird trüb und nass Nur im Osten und Süden blitzt die Sonne zeitweise durch, doch auch hier sind im Laufe des Tages kräftige Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen betragen 16 bis 24 Grad.
Heftige Gewitter entlang der Donau
Vormittags gibt’s am Samstag noch Sonnenfenster, danach übernehmen Wolken und Regen. Besonders abends kracht es: Entlang der Donau drohen heftige Schauer und sogar Gewitter. Höchstwerte: 19 bis 25 Grad.
Zunächst startet der Sonntag noch mit Regen in vielen Regionen, später lockert es etwas auf – vor allem abseits der Nordalpen. Dort könnte sich am Nachmittag sogar für einige Stunden die Sonne zeigen. Das Thermometer kommt über 16 bis 22 Grad nicht hinaus.
Lichtblick gibt es am Montag
Am Montag heißt es: endlich mehr Sonne! Frühherbstliche Nebelfelder lösen sich auf, vielerorts wird’s freundlich und angenehm warm. Über den Norden ziehen allerdings auch einige Wolken, welche die Sonneneinstrahlung merklich dämpfen könnten. Bis zu 26 Grad sind möglich.
Ab Dienstag wieder wechselhaft
Doch die Freude währt nicht lange: Von Nordwesten rollt schon am Dienstag die nächste Störungszone herein. Regen, Schauer und Gewitter ziehen durchs Land. . Von Nordwesten her kann die Bewölkung bis zum Nachmittag zumindest abseits des Berglandes auflockern, dann dürfte sich noch die eine oder andere Sonnenstunde ausgehen. Tageshöchsttemperaturen: 16 bis 21 Grad.
