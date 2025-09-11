Uraufführung: Publikum entscheidet über Schicksal

Publikum entscheidet über Schicksal

Unter der Regie von Julija Urban zeichnen Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič und Dušan Teropšič das Bild einer Welt ohne moralische Grenzen, in der Manipulation, Spektakel und die eigene Medienpräsenz über Leben und Untergang bestimmen. Das Publikum entscheidet über ihr Schicksal, und so entsteht ein bitterböser Spiegel einer Welt, in der Moral zur Nebensache.

Lukač greift damit das antike Prinzip des Ostrakismos auf, bei dem unbeliebte Bürger aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden und überträgt es in eine Gegenwart, die vom „Neo-Scherbengericht“ des digitalen Zeitalters geprägt ist. Wer wird am Ende ausgewählt, und was sagt das über uns selbst aus?

Weitere Aufführungen finden am 12., 13., 14., 16., 17., 18. und 19. September, jeweils um 19:30 Uhr, im Kulturzentrum iKult in Klagenfurt; Infos online.