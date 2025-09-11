Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater RAMPA

Uraufführung: Publikum entscheidet über Schicksal

Kärnten
11.09.2025 14:30
Die Frage, ob der Zukunft der Kandidaten in der Fernseshow Izdihi muss das Publikum entscheiden.
Die Frage, ob der Zukunft der Kandidaten in der Fernseshow Izdihi muss das Publikum entscheiden.(Bild: Elsa Logar)

Am Donnerstag feiert das Theater RAMPA die Uraufführung „TO NI POLITIČEN SONG“ (Das ist kein politisches Lied) auf die Bühne und gräbt in den Untiefen unserer Gesellschaft. 

0 Kommentare

Seit mittlerweile drei Jahren hat sich das Theater RAMPA zum Ziel gesetzt, ein zweisprachiges Berufstheater in Kärnten zu etablieren und innovative, zeit- und gesellschaftskritische Stücke auf die Bühne zu bringen.

Scharfzüngig und zugleich humorvoll
Mit der Uraufführung „TO NI POLITIČEN SONG“ (Das ist kein politisches Lied) gräbt die neueste Produktion vom jungen Dramatiker Tine Lukač in den Untiefen unserer Gesellschaft und bietet eine scharfzüngige und zugleich humorvolle Auseindersetzung mit aktuellen Fragen. 

Im Zentrum der Satire in slowenischer Sprache mit deutscher Übersetzung steht die fiktive Fernsehsendung Izdihi in deren Moderator keine Scheu kennt: Vor laufenden Kameras konfrontiert er vier Kandidaten mit ihren Verfehlungen wie Korruption, Tierquälerei, Erpressung, Verbrechen und private Skandale. 

Humor findet das Ensemble auch in dunklen Zeiten.
Humor findet das Ensemble auch in dunklen Zeiten.(Bild: Elsa Logar)

Publikum entscheidet über Schicksal
Unter der Regie von Julija Urban zeichnen Miran Kelih, Magda Kropiunig, Peter Marn, Kaja Petrovič und Dušan Teropšič das Bild einer Welt ohne moralische Grenzen, in der Manipulation, Spektakel und die eigene Medienpräsenz über Leben und Untergang bestimmen. Das Publikum entscheidet über ihr Schicksal, und so entsteht ein bitterböser Spiegel einer Welt, in der Moral zur Nebensache.

Lukač greift damit das antike Prinzip des Ostrakismos auf, bei dem unbeliebte Bürger aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden und überträgt es in eine Gegenwart, die vom „Neo-Scherbengericht“ des digitalen Zeitalters geprägt ist. Wer wird am Ende ausgewählt, und was sagt das über uns selbst aus?

Weitere Aufführungen finden am 12., 13., 14., 16., 17., 18. und 19. September, jeweils um 19:30 Uhr, im Kulturzentrum iKult in Klagenfurt; Infos online

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Kärnten
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Theater RAMPA
Uraufführung: Publikum entscheidet über Schicksal
Zeugen gesucht
Tierquäler schoss mit Softgun auf Mischlingskatze
Krone Plus Logo
Eishockey-Liga startet
Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet
Regionale Attraktion
Wenn Hauswände zu beeindruckender Kunst werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf