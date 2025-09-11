Champions-League-Sieger kommt nach Salzburg

Der Super Cup wurde erstmals im Jahr 1972 ausgetragen, in diesem Sommer fand er in Italien statt. Im Stadio Friuli, der Heimstätte von Udinese Calcio, sicherte sich Paris St.-Germain in einem dramatischen Spiel gegen die Tottenham Hotspur mit 4:3 im Elfmeterschießen die Siegertrophäe. Im kommenden Jahr soll der Bewerb erstmals in seiner Geschichte in Österreich über die Bühne gehen.