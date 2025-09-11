EM-Frust: „Schämt euch“, „Sieg war nicht erlaubt“

Doncic hatte sich schon recht früh im Spiel vier persönliche Fouls eingehandelt, wie einige seiner Teamkollegen auch war er daher eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Schon nach zwei Minuten wurde der Lakers-Profi zum ersten Mal bestraft und bekam ein Technisches Foul. „Das sollte in einem Viertelfinale wirklich nicht passieren, er hätte eine Verwarnung geben sollen. Wir spielen um ein Halbfinale, ich weiß wirklich nicht, wie sie diese Entscheidung getroffen haben“, schimpfte er.