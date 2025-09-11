Für mehr Varianten nimmt Sinner Pleiten in Kauf

Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere
Es muss ein radikaler Umbruch her. Zumindest ist das die Konsequenz, die Tennisstar Jannik Sinner aus seiner klaren Finalniederlage gegen Carlos Alcaraz bei den US Open zieht. Der Italiener kündigte an, sein Spiel umkrempeln zu wollen: „Mein Tennis muss weniger vorhersagbar werden.“
Nicht nur aufgrund ihrer herausragenden Fähigkeiten auf dem Tennisplatz sind Carlos Alcaraz und Jannik Sinner aktuell die beiden mit Abstand besten Spieler der Welt. Wie es schon bei ihren Vorgängern Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer der Fall war, werden auch die neuen Dominatoren es nicht müde, sich ständig zu verbessern.
