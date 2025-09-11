„Perfektes Wochenende“ für historisches Finale

Bereits seit Montag ist das Daviscupteam vor Ort, bereitet sich in der modernen Fönix Arena auf dieses so wichtige Kräftemessen mit dem Nachbarn vor. Die Wahl von Debrecen als Austragungsort kommt wohl nicht von ungefähr, vor allem, wenn man bedenkt, dass Ungarn dafür eine Ausnahmegenehmigung des Welttennisverbandes ITF beantragen musste, da die Maximaldistanz zum nächsten kommerziellen Flughafen überschritten wurde. Doch eine große Stadt, die ferner der österreichischen Grenze liegt, sucht man vergebens. Ein Schelm, wer da nicht denkt, dass man hoffte, viele Fans würden sich die Anreise lieber ersparen.