Rangnick am Rad: Gefundenes Fressen für Spaßvögel

Weltmeister von 2018 beendet seine Karriere
Seit Sommer vereinslos
Wer vor dem 2:1-Sieg in der WM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina das E-Bike für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick besorgte. Warum die Aktion viral ging. Plus: wieso der Österreichische Fußballbund den fahrbaren Untersatz schließlich sogar kaufte.
Österreichs Team sammelt nicht nur eifrig Quali-Punkte sondern ist auch für die Spaßvögel im Internet ein gefundenes Fressen. Nach dem 1:0 gegen Zypern kam Alex Schlager ob des Lochs im Rasen (da wartet der ÖFB noch auf eine Erklärung vom LASK) zum Handkuss, ließ man den Goalie einen Maulwurf ausbuddeln.
