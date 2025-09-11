Rangnick am Rad: Gefundenes Fressen für Spaßvögel

Österreichs Team sammelt nicht nur eifrig Quali-Punkte sondern ist auch für die Spaßvögel im Internet ein gefundenes Fressen. Nach dem 1:0 gegen Zypern kam Alex Schlager ob des Lochs im Rasen (da wartet der ÖFB noch auf eine Erklärung vom LASK) zum Handkuss, ließ man den Goalie einen Maulwurf ausbuddeln.