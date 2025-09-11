Vorteilswelt
Ewige Schlammschlacht

Wanda verrät: So erfuhr sie von Icardis Affäre

Fußball International
11.09.2025 12:53
Wanda Nara packte über ihre Beziehung zu Mauro Icardi aus.
Wanda Nara packte über ihre Beziehung zu Mauro Icardi aus.(Bild: AFP/APA/Ozan KOSE, Instagram/wanda_nara)

Vier Jahre, nachdem Mauro Icardi seine damalige Ehefrau Wanda Nara betrogen hatte, verriet die Argentinierin in der Sendung „Ferné con Grego“ nun, wie sie von der Affäre des Stürmers erfahren hatte. „Wer sucht, der findet“, so die 38-Jährige. 

Wanda habe den Seitensprung ihres Partners entlarvt, indem sie sein Handy durchforstete. Als sie die Icardis Nachrichten checkte, erfuhr sie von dem Verhältnis zum Model China Suarez. Was folgte, war ein ewiges Hin und Her zwischen Trennungen, Liebes-Comebacks und öffentlichen Sticheleien. 

Von 2014 bis 2025 waren Wanda Nara und Mauro icardi verheiratet.
Von 2014 bis 2025 waren Wanda Nara und Mauro icardi verheiratet.(Bild: Instagram/wanda_nara)

Aktuell Single
Nachdem sich die beiden in diesem Jahr scheiden gelassen hatten, ist die Moderatorin erstmals seit langer Zeit Single – und ist damit glücklich. „Ich hatte immer einen Freund und bin seit vielen Jahren verheiratet. Und die Wahrheit ist: Es gefällt mir“, erklärte Wanda.

Icardi hingegen ist ausgerechnet mit der Frau zusammen, die vor rund vier Jahren für den nicht anhalten wollenden Rosenkrieg verantwortlich war: der Argentinierin China Suarez.

Folgen Sie uns auf