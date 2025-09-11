Wanda verrät: So erfuhr sie von Icardis Affäre

Vier Jahre, nachdem Mauro Icardi seine damalige Ehefrau Wanda Nara betrogen hatte, verriet die Argentinierin in der Sendung „Ferné con Grego“ nun, wie sie von der Affäre des Stürmers erfahren hatte. „Wer sucht, der findet“, so die 38-Jährige.
Wanda habe den Seitensprung ihres Partners entlarvt, indem sie sein Handy durchforstete. Als sie die Icardis Nachrichten checkte, erfuhr sie von dem Verhältnis zum Model China Suarez. Was folgte, war ein ewiges Hin und Her zwischen Trennungen, Liebes-Comebacks und öffentlichen Sticheleien.
Aktuell Single
Nachdem sich die beiden in diesem Jahr scheiden gelassen hatten, ist die Moderatorin erstmals seit langer Zeit Single – und ist damit glücklich. „Ich hatte immer einen Freund und bin seit vielen Jahren verheiratet. Und die Wahrheit ist: Es gefällt mir“, erklärte Wanda.
Icardi hingegen ist ausgerechnet mit der Frau zusammen, die vor rund vier Jahren für den nicht anhalten wollenden Rosenkrieg verantwortlich war: der Argentinierin China Suarez.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.