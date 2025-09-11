Umweltschützer fordern Erweiterung von Einwegpfand

Zielquote von 80 Prozent bis Ende des Jahres

Umweltschützer zeigen sich mit den bisherigen Entwicklungen zufrieden. Das seit erstem Jänner geltende System für Plastikflaschen und Dosen bietet einen effektiven Anreiz zur Rückgabe statt dem Wegwerfen in der Natur, heißt es in einem Global 2000 Bericht: „Im ersten Jahr ist das System auf dem besten Weg, die Zielquote von 80 Prozent zu erreichen“. Bis 2027 sollten es 90 Prozent sein. Aus den gesammelten Materialien könne man neue PET-Flaschen und Aluminiumdosen herstellen.