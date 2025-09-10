Innenstadt soll mehr Grün und Schatten bekommen

Riegler mahnt konkrete Umsetzung ein

ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler, der vorab seine Teilnahme abgesagt hatte, weil er nicht eingebunden war, dann aber doch zugesagt hatte, sieht die Stadt als Ermöglicher: „Die Erreichbarkeit spielt dabei eine große Rolle, aber auch Faktoren wie Sicherheit und Sauberkeit. Weitere wichtige Punkte sind der Ausbau des Citymanagements und eine Entbürokratisierung – die Stadt muss wieder mehr ein Ermöglicher sein und darf den Betrieben keine Steine in den Weg legen.“