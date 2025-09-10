Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Mit wem sie sich anlegen | Auf die Straße

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Imre Antal)

Mit wem sie sich anlegen. Der Herbst zieht ins Land – und der halblustige politische Sommer ist zu Ende. Nicht nur, weil Oppositionschef Herbert Kickl im krone.tv-Interview ankündigt, der an „multiorganischem Versagen“ leidenden Dreier-Koalition kräftig einzuheizen. Die türkis-rot-pinke Koalition bekommt jetzt auch Gegenwind aus den eigenen Reihen. Denn Bundeskanzler und ÖVP-Chef Stocker und sein Vize und SPÖ-Chef Babler legen sich ausgerechnet mit jenen Bevölkerungsgruppen an, von denen sie überwiegend leben. Besonders scharf unter das Regierungs-Spar-Messer kommen die älteren Österreicher, jene, die – bisher zumindest – in hohem Maß Türkis oder Rot gewählt haben. Denn eine Pensionserhöhung auf Höhe der Inflationsrate wollen sie bestenfalls den Beziehern der kleinsten Renten zubilligen. Jenen Frauen und Männern hingegen, die ihr Berufsleben lang besonders viel in die Pensions- und Staatskassa eingezahlt haben, wird ab nächstem Jahr weniger Geld fürs Leben bleiben. Sie werden sich recht schön bedanken …

0 Kommentare

Auf die Straße. Unters Messer kommen aber auch die traditionell ebenfalls der ÖVP und der SPÖ nahestehenden Beamten. Was man ihnen überschießend noch von Türkis-Grün als Gehaltserhöhung für das nächste Jahr versprochen hatte, geht sich nicht aus. Die aktuelle Regierung droht mit Nulllohnrunden. Wäre kein Wunder, wenn die Lehrer und Polizisten, ein besonders wichtiger und geschätzter Teil der im öffentlichen Sold stehenden Österreicher, bald auf die Straße gehen. Würden das auch noch die Pensionisten tun! Doch die werden gegen ÖVP und SPÖ wohl eher nicht auf der Straße protestieren, sondern bei nächster Gelegenheit in der Wahlzelle.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Der Trump-Vertraute Charlie Kirk
In Hals getroffen
Attentat! Trump-Aktivist auf Bühne erschossen
Alicja Wesolowska und ihr Mann Tomasz fielen dem mutmaßlichen Angriff beinahe zum Opfer.
Drohnen über Polen
Plötzlich war Krieg: „Meine Beine zitterten“
Eichhörnchen-Flüsterer Helmut Peuerl hofft, dass es seinem „Valentino“ in der Obhut der Stadt ...
Krone Plus Logo
Tierretter untröstlich
Bitterer Abschied von Eichkätzchen „Valentino“
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Kickl zur „Krone“:
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
Prinz Harry (40) kam am Mittwochnachmittag im Londoner Clarence House, dem Wohnsitz des ...
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.940 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
177.857 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
114.628 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2215 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1732 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1571 mal kommentiert
Mehr Guten Morgen Newsletter
EU sucht Befreiung
Warum Google & Co. für Europa gefährlich sind
Drohnen über Polen
Plötzlich war Krieg: „Meine Beine zitterten“
Kickl zur „Krone“:
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
Parallelstrukturen
Wie Propaganda-Dienst ein Eigenleben bekam
Vor den Verhandlungen
Nulllohnrunden als Drohkulisse für die Beamten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf