Mit wem sie sich anlegen | Auf die Straße

Mit wem sie sich anlegen. Der Herbst zieht ins Land – und der halblustige politische Sommer ist zu Ende. Nicht nur, weil Oppositionschef Herbert Kickl im krone.tv-Interview ankündigt, der an „multiorganischem Versagen“ leidenden Dreier-Koalition kräftig einzuheizen. Die türkis-rot-pinke Koalition bekommt jetzt auch Gegenwind aus den eigenen Reihen. Denn Bundeskanzler und ÖVP-Chef Stocker und sein Vize und SPÖ-Chef Babler legen sich ausgerechnet mit jenen Bevölkerungsgruppen an, von denen sie überwiegend leben. Besonders scharf unter das Regierungs-Spar-Messer kommen die älteren Österreicher, jene, die – bisher zumindest – in hohem Maß Türkis oder Rot gewählt haben. Denn eine Pensionserhöhung auf Höhe der Inflationsrate wollen sie bestenfalls den Beziehern der kleinsten Renten zubilligen. Jenen Frauen und Männern hingegen, die ihr Berufsleben lang besonders viel in die Pensions- und Staatskassa eingezahlt haben, wird ab nächstem Jahr weniger Geld fürs Leben bleiben. Sie werden sich recht schön bedanken …