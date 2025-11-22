Ter Stegen wird offenbar aus der Türkei umgarnt

Wie – und wo – geht‘s mit Marc-Andre ter Stegen weiter? Möglicherweise in der Türkei. Ein dort beheimateter Klub soll die Fühler nach dem einstigen Barca-Einser ausgestreckt haben.
Einfache Zeiten sind‘s ja nicht für den deutschen Goalie, der seit 2014 beim FC Barcelona unter Vertrag steht und dort große Erfolge feierte, etwa den Champions-League-Sieg 2015. Die Realität ist einigermaßen trist: Degradierung zur Nummer drei, Rückenoperation, Zwist mit dem Verein, Rückenoperation im Sommer, jetzt immerhin wieder Einzeltraining, eventuell heuer noch Mannschaftstraining. Vielleicht aber neigt sich Ter Stegens Zeit bei Barca dem Ende zu.
Ab in die Türkei?
Die spanische „Sport“ will in Erfahrung gebracht haben, dass Besiktas Istanbul am deutschen Teamtorhüter dran ist. Die Türken wollen dem Bericht zufolge Ter Stegen zunächst einmal für ein halbes Jahr ausleihen. Auch von einer Kaufoption in der Höhe von acht Millionen Euro ist die Rede.
Wie konkret die Verhandlungen laufen oder gar schon gediehen sind, lässt sich schwer einsetzen. Klar ist jedenfalls, dass Ter Stegen Spielpraxis braucht, so er auf den deutschen WM-Zug im Sommer noch aufspringen wird. Und die wird er bei den „Blaugrana“ in naher oder mittelfristiger Zukunft vermutlich nicht bekommen ...
