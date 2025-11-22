Ter Stegen wird offenbar aus der Türkei umgarnt

Einfache Zeiten sind‘s ja nicht für den deutschen Goalie, der seit 2014 beim FC Barcelona unter Vertrag steht und dort große Erfolge feierte, etwa den Champions-League-Sieg 2015. Die Realität ist einigermaßen trist: Degradierung zur Nummer drei, Rückenoperation, Zwist mit dem Verein, Rückenoperation im Sommer, jetzt immerhin wieder Einzeltraining, eventuell heuer noch Mannschaftstraining. Vielleicht aber neigt sich Ter Stegens Zeit bei Barca dem Ende zu.