Alko-Lenker steckte nach Ausritt zwischen Bäumen

Der 47-jährige Einheimische war gegen 18.50 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hochkönigstraße im Gemeindegebiet von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Laut eigenen Angaben sei er während der Fahrt eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen.