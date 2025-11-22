Alko-Lenker steckte nach Ausritt zwischen Bäumen

Böser Unfall am Freitagabend in Fieberbrunn (Tiroler Bezirk Kitzbühel). Ein 47-jähriger Einheimischer kam von der Straße ab und krachte gegen zwei Bäume. Er wurde verletzt, ein Alkomattest verlief positiv.
Der 47-jährige Einheimische war gegen 18.50 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hochkönigstraße im Gemeindegebiet von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Laut eigenen Angaben sei er während der Fahrt eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen.
Alkomattest war positiv
Dabei touchierte er zwei Bäume, in denen sich das Fahrzeug schließlich verkeilte. „Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
