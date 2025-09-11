Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gastspiel in Alabama

Kärntner Team siegt bei NATO-Drohnen-Wettkampf

Kärnten
11.09.2025 18:00
Das Team der Alpen-Adria-Universität setzte sich in Alabama gegen andere Unis durch.
Das Team der Alpen-Adria-Universität setzte sich in Alabama gegen andere Unis durch.(Bild: University of Huntsville Alabama)

Österreich ist zwar kein Mitglied des Militärbündnisses NATO, doch ein Team der Klagenfurter Alpen-Adria-Universität nahm an einem Wettbewerb für autonome Drohnen in Amerika teil – mit Erfolg.

0 Kommentare

Ohne jegliche Kontrolle durch einen Menschen oder GPS-Unterstützung erkunden die Drohnen ihre Umgebung, scannen Innen- und Außenräume und erstellen so Bilder und Karten. Das primäre Ziel: im Rahmen von „Search and Rescue“-Einsätzen Opfer finden, damit diese versorgt werden können. Und ein Team der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gehört zu den Experten.

Kürzlich veranstaltete die NATO an der Universität in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama den Wettbewerb „SAPIENCE“. Das Akronym, das als „Intelligenz“ übersetzt werden kann, steht für „Sense & Avoid – a cooPeratIvE droNe CompEtition“. Die Teilnehmer kamen aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden und eben Österreich. „Das Spannende an den Wettbewerben ist, dass die Teams unterschiedliche Lösungen finden“, erklärt Teamleiter Luca Di Pierno. „Der kompetitive Charakter des Projekts spornt uns an, bestmögliche Leistungen mit unseren Technologien zu erzielen.“

Das Gewinner-Team aus Kärnten rund um Doktorand Luca Di Pierno (Zweiter von links)
Das Gewinner-Team aus Kärnten rund um Doktorand Luca Di Pierno (Zweiter von links)(Bild: University of Huntsville Alabama)
Die Drohnen aus Kärnten konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.
Die Drohnen aus Kärnten konnten sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.(Bild: University of Huntsville Alabama)

Autonome Drohnen erkunden Gebiete
Während es vor einem Jahr beim ersten Wettkampf in London darum ging, Innenräume zu erkunden, wartete heuer eine weitläufigere Aufgabe auf die Drohnen-Profis. Auf einer Fläche von rund zehn Fußballfeldern musste das Areal erst kartiert werden. Dann ging es darum, die Anzahl der „Verletzten“ und eine nötige Anzahl von Versorgungspaketen abzuschätzen. Schließlich mussten sich die Drohnen darin beweisen, präzise durch ein Haus zu fliegen und ein vollständiges Bild davon zu gewinnen.

Keines der Teams aus den drei NATO-Staaten konnte die Kärntner Experten schlagen. „Wir konnten besonders herausragende Leistungen beim Erstellen der Karte zeigen“, erklärt Di Pierno stolz. „Uns ist es gelungen, eine sehr genaue Karte von dem Gelände zu erstellen. So können wir Objekte ab einer Größe von einem Zentimeter erkennbar machen.“ Eine weitere Stärke war die nahezu vollständige Autonomie der Kärntner Drohnen.

Im Frühjahr geht es dann in den Niederlanden weiter. Das siebenköpfige Team der Uni Klagenfurt ist schon dabei, sich intensiv auf den Wettbewerb vorzubereiten. Die fünf Studierenden Gilbert Tanner, Georg Steinthaler, Tim Schumann, Ben Wesse und Jonas Spieler, die unterstützenden Techniker Fred Arneitz und Amon Ferreira-Weratschnig, Doktorand Luca Di Pierno, AAU-Arbeitsgruppenleiter Stephan Weiss und Administratorin Melissa Aichholzer werden wieder ihr Bestes geben.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Kärnten
Gastspiel in Alabama
Kärntner Team siegt bei NATO-Drohnen-Wettkampf
Dressurbewerbe
Mit 70 Jahren und Pferd „Sparkling“ am Podest!
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Theater RAMPA
Uraufführung: Publikum entscheidet über Schicksal
Zeugen gesucht
Tierquäler schoss mit Softgun auf Mischlingskatze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf