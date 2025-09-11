Kärntner Team siegt bei NATO-Drohnen-Wettkampf

Autonome Drohnen erkunden Gebiete

Während es vor einem Jahr beim ersten Wettkampf in London darum ging, Innenräume zu erkunden, wartete heuer eine weitläufigere Aufgabe auf die Drohnen-Profis. Auf einer Fläche von rund zehn Fußballfeldern musste das Areal erst kartiert werden. Dann ging es darum, die Anzahl der „Verletzten“ und eine nötige Anzahl von Versorgungspaketen abzuschätzen. Schließlich mussten sich die Drohnen darin beweisen, präzise durch ein Haus zu fliegen und ein vollständiges Bild davon zu gewinnen.