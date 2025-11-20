Liebesbrief an Minderjährige! Coach weiter aktiv

„Maximale Geringschätzung“

Daher gingen die Athleten zu „100% Sport“, einem autonomen Verein des Sportministeriums, der Geschlechtergerechtigkeit und Safe Sport vorantreiben will, sowie zu „vera*“, einer Vertrauensstelle gegen Belästigung. Die nahmen sich der Sache an. Was dem ÖTTV nicht zu schmecken schien, wie aus dem Protokoll der 15. Vorstandssitzung vom 20. März 2025 hervorgeht. In dem steht: „Miller (Anm.: Vizepräsident der Finanzen Conrad Miller) drückt seine maximale Geringschätzung gegenüber der Vorgehensweise von 100% Sport gegenüber dem ÖTTV und Herrn XY (Anm.: der Name des Trainers wurde von der Redaktion geändert) aus.“

„Ruf wiederherstellen“

Weiters: „Miller erachtet es als absolute Wichtigkeit, den Ruf von Wolfgang Gotschke (Anm.: ÖTTV-Präsident), Fegerl und Herrn XY wiederherzustellen. Man könne es als ÖTTV nicht zulassen, dass der Ruf und das Ansehen von kompetenten Persönlichkeiten unsachgemäß vernichtet wird.“ Der damalige Vizepräsident Sport, Stefan Fegerl, führte zu Herrn XY aus, „dass er circa im Mai 2024 in einem langen Telefonat gegenüber ihm bereits vermutet habe, dass dieser als Spielball gegen Gotschke und Fegerl verwendet werde.“ Interessant: Pasalic sprach aber erst im Juni über die Vorfälle.