Iran plant Austritt aus Vertrag zu Atomwaffen

„Der Gesetzentwurf steht auf der Agenda und wird in der kommenden Woche den gesetzlichen Überprüfungs- und Verabschiedungsprozess durchlaufen“, sagte er. Die iranische Führung hat bereits mehrfach mit einem Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag gedroht. Dieser verbietet es Ländern ohne Nuklear-Arsenal, an solche Waffen zu gelangen. Im Iran hat allerdings der Sicherheitsrat das politische Sagen und kann unter Berufung auf nationale Interessen auch Gesetze umgehen.