Darum kehrt „Das Geschäft mit der Liebe“ zurück

Die Sendung ganz abzusetzen haben man nie überlegt, so Svec, das wäre für einen privatwirtschaftlichen Sender angesichts der Quoten zu riskant, sehr wohl wackelte aber der vielkritisierte Thailand-Strang. „Er war wirklich nicht optimal, weil die Gegenstimme fehlte, um den Kontext zu verstehen. In Kasachstan gibt es die Partnervermittlerin Ksenia, die vom Verhalten der Österreicher schockiert ist und klar zeigt, dass es so nicht geht. Das hat in Thailand gefehlt.“