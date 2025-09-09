Neue Brücke belebt die Verbindung nach Bayern

Er ist angetan vom insgesamt 8,2 Millionen Euro schweren Projekt, das in den vergangenen sechs Jahren umgesetzt wurde. „Früher ist es denkunmöglich gewesen mit dem Wasser der Saalach in Berührung zu kommen, das geht jetzt. Vor allem für die vielen Kinder, die hier aufwachsen“, sagt Schwaiger. Das aufgeweitete Flussbett erstreckt sich jetzt über eine zusätzliche Fläche von 16 Hektar. Alleine 6,5 Hektar davon sind zusätzliche Wasserfläche der Saalach.