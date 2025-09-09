Vorteilswelt
Für kontroverse Rolle

Philipp Hochmair jetzt in Frauenkleidern unterwegs

Salzburg
09.09.2025 11:00
Fast nicht zu erkennen: Philipp Hochmair in der Rolle der Monika Donner
Fast nicht zu erkennen: Philipp Hochmair in der Rolle der Monika Donner

Der Film „Der Soldat Monika“ zeigt das Leben von Transfrau Monika Donner – Ex-Soldatin, Gender-Aktivistin und gefeierte Buchautorin in der rechtsextremen Szene. Philipp Hochmair verkörpert Donner und ging dafür schauspielerisch an seine Grenzen. Der spannungsgeladene Streifen feiert Mitte September seine Salzburg-Premiere im Stadtkino Hallein.

0 Kommentare

In eine Schublade passt der Film „Der Soldat Monika“ nicht – ist er doch eine vielschichtige Mischung aus Comic, Spielfilm und Dokumentarfilm. Aber er soll auch bewusst Grenzen sprengen. Denn genauso wenig lässt sich Monika Donner selbst, auf deren Lebensgeschichte der Film basiert, einordnen.

Einst Offizier beim Bundesheer hat sich die Ex-Soldatin entschieden, ihr Leben fortan als Frau zu leben. Heute ist sie eine erfolgreiche, wenn auch nicht unumstrittene, transsexuelle Buchautorin und eine Frontfigur für Gender-Rechte.

Monika Donner verkörpert sich im Film auch selber.
Monika Donner verkörpert sich im Film auch selber.

„Ich habe viele Gespräche mit dem Umfeld von Monika geführt, um mich meiner Rolle zu nähern“, erzählt die aus Adnet stammende Schauspielerin Sarah Zaharanski. Sie verkörpert Donners erste Ehefrau Freya. „Wir hatten zwar ein Drehbuch, das Regisseur Paul Poet basierend auf einem Buch von Monika Donner geschrieben hatte, aber wir konnten dennoch vieles improvisieren“, so Zaharanski.

Donner im Gespräch mit Sarah Zaharanski (re.), die Ex-Frau Freya verkörpert.
Donner im Gespräch mit Sarah Zaharanski (re.), die Ex-Frau Freya verkörpert.

Eine Möglichkeit für die Schauspielerin, Dynamiken auszutesten und ihnen Raum zur eigenständigen Entwicklung zu geben. Wenn auch Zaharanski dadurch unmittelbar bemerkt hat, dass sie die politischen Einstellungen Donners nicht teilt (Monika Donners Bücher werden von der rechten und rechtsextremen Szene im deutschsprachigen Raum gefeiert, ebenso tritt Donner seit 2019 öffentlich als Covid-19-Pandemie-Maßnahmengegnerin auf, Anm. d. Red.).

Philipp Hochmair probierte sich in Drag aus
Experimentell zeigt sich auch Jedermann Philipp Hochmair in dem Streifen. Er verkörpert die Ex-Soldatin in den Anfängen ihrer Selbstfindungsphase als Frau. „Das war für Philipp auch der künstlerische Ansporn, sich in ein anderes Geschlecht einzufühlen, sich einmal in Drag auszuprobieren“, sagt Regisseur Poet.

Lesen Sie auch:
Wer wird 2026 in der Rolle des Jedermanns zu sehen sein? Wenn es nach Philipp Hochmair geht, ...
Festspiele schweigen
Hochmair verlängert sich als Jedermann 2026 selbst
04.09.2025

Zu sehen ist das durchaus herausfordernde filmische Ergebnis am 16. und 23. September im Stadtkino Hallein. Dann feiert der bereits im letzten Jahr gedrehte Streifen nämlich seine Salzburg-Premiere. Anwesend sein werden Schauspielerin Sarah Zaharanski und Regisseur Paul Poet. Im Anschluss an beide Filmvorführungen findet ein Publikumsgespräch statt. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

