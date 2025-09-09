Philipp Hochmair jetzt in Frauenkleidern unterwegs

Eine Möglichkeit für die Schauspielerin, Dynamiken auszutesten und ihnen Raum zur eigenständigen Entwicklung zu geben. Wenn auch Zaharanski dadurch unmittelbar bemerkt hat, dass sie die politischen Einstellungen Donners nicht teilt (Monika Donners Bücher werden von der rechten und rechtsextremen Szene im deutschsprachigen Raum gefeiert, ebenso tritt Donner seit 2019 öffentlich als Covid-19-Pandemie-Maßnahmengegnerin auf, Anm. d. Red.).