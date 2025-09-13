Vorteilswelt
Bröndby obenauf

Derbysieg – und Gregoritsch trifft per Elfmeter

Fußball International
13.09.2025 18:36
Michael Gregoritsch traf vom Elfmeterpunkt.
Michael Gregoritsch traf vom Elfmeterpunkt.

Michael Gregoritsch hat am Samstag seinen Premierentreffer in der dänischen Fußball-Meisterschaft erzielt.

Der 31-jährige ÖFB-Teamstürmer verwandelte im Heimderby von Bröndby gegen den FC Kopenhagen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Elfmeter zum 1:0.

Der Steirer wurde in der 73. Minute ausgetauscht, im Tor spielte sein ÖFB-Kollege Patrick Pentz durch. Bröndby rückte in der sechsten Runde bis auf einen Punkt an den voranliegenden Lokalrivalen heran.

krone Sport
