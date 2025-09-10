Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

Wo endet Zivilcourage, wo beginnt Selbstjustiz?

Forum
10.09.2025 14:18
Taschendiebstahl (Symbolbild)
Taschendiebstahl (Symbolbild)(Bild: APA/Achim Scheidemann)

Nachdem eine 59-Jährige seit Jahren in Venedig dreiste Taschendiebe mit ihrer Kamera verfolgt, muss sie sich nun selbst vor Gericht verantworten. Wenn die Gesetzeslage Zivilcourage bestraft, fällt es umso schwerer, Opfern zu helfen. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Selbstjustiz und Zivilcourage? In welchen Situationen helfen Sie? 

0 Kommentare

Die 59-Jährige sieht sich aktuell mit einer Anzeige aufgrund von Stalking und Datenschutz konfrontiert. Je nach Situation kann der Grad zwischen rechtlich abgesichertem Hilfseinsatz und nicht erlaubter Selbstjustiz schmal sein. Doch selbst wenn keine rechtliche Konsequenz für den Helfer droht, schrecken viele oftmals davor zurück, einzugreifen. Sei es aufgrund der Befürchtung, etwas falsch zu machen, oder auch aus Angst, sich selbst in Gefahr zu begeben.

Erste Hilfe (Symbolbild)
Erste Hilfe (Symbolbild)(Bild: Markus Hechenberger)

In welchen Situationen haben Sie bereits fremden Menschen geholfen? Welche Sorgen und Risiken halten Sie davon ab, in kritischen Situationen einzugreifen? Wurden Sie selbst schon mal Opfer von Straftaten, und zeigte eine andere Person dabei Zivilcourage? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.732 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
173.153 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
111.615 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1758 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1548 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Forum
Forum
Wie wichtig ist Ihnen Ihr Auto?
Forum
Parlamentspause vorbei: Was erwarten Sie sich?
Frage der Woche
Öffis werden teurer: Wo liegt Ihre Schmerzgrenze?
Forum
Welchen Kurswechsel braucht die SPÖ?
Forum
Was beschäftigt Staatsoberhäupter privat?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf