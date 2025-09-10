Wo endet Zivilcourage, wo beginnt Selbstjustiz?

Nachdem eine 59-Jährige seit Jahren in Venedig dreiste Taschendiebe mit ihrer Kamera verfolgt, muss sie sich nun selbst vor Gericht verantworten. Wenn die Gesetzeslage Zivilcourage bestraft, fällt es umso schwerer, Opfern zu helfen. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Selbstjustiz und Zivilcourage? In welchen Situationen helfen Sie?
Die 59-Jährige sieht sich aktuell mit einer Anzeige aufgrund von Stalking und Datenschutz konfrontiert. Je nach Situation kann der Grad zwischen rechtlich abgesichertem Hilfseinsatz und nicht erlaubter Selbstjustiz schmal sein. Doch selbst wenn keine rechtliche Konsequenz für den Helfer droht, schrecken viele oftmals davor zurück, einzugreifen. Sei es aufgrund der Befürchtung, etwas falsch zu machen, oder auch aus Angst, sich selbst in Gefahr zu begeben.
In welchen Situationen haben Sie bereits fremden Menschen geholfen? Welche Sorgen und Risiken halten Sie davon ab, in kritischen Situationen einzugreifen? Wurden Sie selbst schon mal Opfer von Straftaten, und zeigte eine andere Person dabei Zivilcourage? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.