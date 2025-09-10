Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

78 Millionen netto

Donnarumma ist der bestbezahlte Goalie der Welt

Fußball International
10.09.2025 14:53
Gianluigi Donnarumma dürfte bei Manchester City ordentlich kassieren.
Gianluigi Donnarumma dürfte bei Manchester City ordentlich kassieren.(Bild: AFP/APA/Thibaud MORITZ)

Das ist Rekord! Gianluigi Donnarumma dürfte der bestbezahlte Goalie der Welt sein. Laut „La Republica“ kassiert der Manchester-City-Schlussmann bis 2030 ein Fixgehalt von 78 Millionen Euro. Netto.

0 Kommentare

Damit nicht genug. Das Medium will in Erfahrung gebracht haben, dass Donnarumma weitere 19 Millionen kassiert, sollte City die Option auf ein weiteres Jahr Vertrag ziehen. Außerdem soll er noch Boni von bis zu drei Millionen jährlich einstreifen. Und Prämien für Spiele ohne Gegentor. Liest sich fast so, als könnte Donnarumma von seiner Arbeit wirklich leben.

(Bild: AFP/afp)

Neuer abgelöst
Damit dürfte der italienische Schlussmann Manuel Neuer den Rang abgelaufen haben. Dem Bayern-Goalie wird ein Jahres-Fixum von 20 Millionen Euro nachgesagt. Allerdings brutto.

Für Donnarumma hat sich der Wechsel also offensichtlich bezahlt gemacht. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er ab sofort für das Team von Pep Guardiola zwischen den Pfosten stehen würde. Das, nachdem er bei PSG von Trainer Luis Enrique aussortiert worden war. 

Wenige Stunden vor Donnarummas Verpflichtung hatte City den langjährigen Stammkeeper Ederson um 14 Millionen Euro zu Fenerbahce transferiert. Der 26-jährige Donnarumma erhielt beim Klub von Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag.

Lesen Sie auch:
Gianluigi Donnarumma steht vor einem Wechsel auf die britische Insel. 
Vertrag liegt bereit
Einigung! Donnarumma vor Wechsel zu England-Gigant
24.08.2025
Nach Ausbootung
Donnarumma: „Ich bin enttäuscht und entmutigt!“
12.08.2025

Triplesieger
Der italienische Internationale war seit 2021 Stammtorhüter in Paris und hatte mit den Franzosen vergangene Saison das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League gewonnen. Doch anschließend konnte man sich nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags einigen. Daraufhin holte PSG Lucas Chevalier von Lille. Im Supercup gegen Tottenham stand Donnarumma nicht mehr im Kader, was als Signal für ein Ende seiner Zeit in Paris galt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.732 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
173.153 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
111.615 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1758 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1548 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Fußball International
Aus zwei mach eins
FIFA-Länderspielpause: Ab 2026 wird‘s anders
78 Millionen netto
Donnarumma ist der bestbezahlte Goalie der Welt
Registrierung nötig
WM-Ticketverkauf: Was die Fans wissen müssen
Die Pressestimmen
Frust in Bosnien! ÖFB-Elf als „Drachen-Bezwinger“
„Deutliches Zeichen“
Beginn einer Ära? Tuchel lässt Kritiker verstummen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf