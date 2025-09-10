Donnarumma ist der bestbezahlte Goalie der Welt

Für Donnarumma hat sich der Wechsel also offensichtlich bezahlt gemacht. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er ab sofort für das Team von Pep Guardiola zwischen den Pfosten stehen würde. Das, nachdem er bei PSG von Trainer Luis Enrique aussortiert worden war.

Wenige Stunden vor Donnarummas Verpflichtung hatte City den langjährigen Stammkeeper Ederson um 14 Millionen Euro zu Fenerbahce transferiert. Der 26-jährige Donnarumma erhielt beim Klub von Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag.