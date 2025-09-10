Mord in Hollywood
Frauenleiche in Tesla von TikTok-Star gefunden
Grauenhafter Fund im Kofferraum eines abgeschleppten Teslas in Hollywood: Durch einen starken Gestank, der aus dem Auto strömte, wurde die Polizei auf eine verwesende Frauenleiche aufmerksam. Brisant: Das Fahrzeug ist auf den Sänger und TikTok-Star d4vd registriert.
Der Wagen war zuvor verlassen aufgefunden worden. Nach zwei Tagen auf dem Abschlepphof bemerkte ein Mitarbeiter einen starken Geruch aus dem Kofferraum und alarmierte die Polizei.
Der Verwesungszustand der Leiche ist fortgeschritten. Der Gerichtsmediziner soll nun die Identität der Frau feststellen und die Todesursache klären. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts.
Ein Bild des TikTok-Stars auf seinem Instagram-Profil:
TikTok-Star hatte kürzlich ein Musikalbum veröffentlicht
d4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, wurde durch Songs wie „Romantic Homicide“ und „Here with Me“ auf TikTok bekannt und hat im April sein Debütalbum veröffentlicht. Der Sänger ist in Minneapolis auf Tournee und kooperiert mit den Behörden.
