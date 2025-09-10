Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mord in Hollywood

Frauenleiche in Tesla von TikTok-Star gefunden

Ausland
10.09.2025 14:00

Grauenhafter Fund im Kofferraum eines abgeschleppten Teslas in Hollywood: Durch einen starken Gestank, der aus dem Auto strömte, wurde die Polizei auf eine verwesende Frauenleiche aufmerksam. Brisant: Das Fahrzeug ist auf den Sänger und TikTok-Star d4vd registriert. 

0 Kommentare

Der Wagen war zuvor verlassen aufgefunden worden. Nach zwei Tagen auf dem Abschlepphof bemerkte ein Mitarbeiter einen starken Geruch aus dem Kofferraum und alarmierte die Polizei.

In diesem Tesla wurde die verweste Leiche gefunden.
In diesem Tesla wurde die verweste Leiche gefunden.(Bild: kameraone)

Der Verwesungszustand der Leiche ist fortgeschritten. Der Gerichtsmediziner soll nun die Identität der Frau feststellen und die Todesursache klären. Die Polizei ermittelt wegen Mordverdachts.

Ein Bild des TikTok-Stars auf seinem Instagram-Profil: 

TikTok-Star hatte kürzlich ein Musikalbum veröffentlicht
d4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, wurde durch Songs wie „Romantic Homicide“ und „Here with Me“ auf TikTok bekannt und hat im April sein Debütalbum veröffentlicht. Der Sänger ist in Minneapolis auf Tournee und kooperiert mit den Behörden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf