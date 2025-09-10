Jetzt schwebt Zweier WG im siebten Himmel

Große Bühnen durfte Nina Stern mit ebenso großen Kollegen wie Peter Maffay, Albert Hammond, Pur, Lutricia McNeal und Mitgliedern der Kelly Family teilen. Auf dem Schoß des unvergessenen Gunther Philipp sang sie ihm die schönsten und erfolgreichsten Hits von Peter Alexander vor. Sie hatte darüber hinaus die Ehre, als eine der ersten Moderatorinnen des Landes die heutige Schlagerikone Helene Fischer zu deren Karrierebeginn in einer ihrer Sendungen zu begrüßen. Der Nummer-1-Hit „Wie lang schlägt mein Herz noch allein“ folgte, ihr „Langzeitlover“ liegt dem einen oder anderen geneigten Schlagerhörer auch heute noch im Ohr.