Fahrprüfer-Chaos offenbar ohne rasche Lösung

Deckelung aufheben

Auch Fabienne Lackner von den NEOS versteht nicht, warum nicht schon Prüfer aus Tirol oder solche im Ruhestand angefragt wurden, um die derzeitige Notsituation in den Griff zu bekommen. Zudem hätten die Fahrschulen schon einen Aktionsplan vorgelegt – nun brauche es aber die Umsetzung vonseiten der Regierung. Ins gleiche Horn stoßen die Grünen. Sie plädieren dafür, die Deckelung der Prüfer pro Monat aufzuheben, um das Chaos zu beenden.