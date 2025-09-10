Vorteilswelt
Kritik der Opposition

Fahrprüfer-Chaos offenbar ohne rasche Lösung

Vorarlberg
10.09.2025 14:09
Wer derzeit eine Prüfung ablegen will, muss geraume Wartezeiten in Kauf nehmen.
Wer derzeit eine Prüfung ablegen will, muss geraume Wartezeiten in Kauf nehmen.(Bild: Antonio Diaz)

Zwar sucht das Land Vorarlberg nun offiziell nach neuen Fahrprüfern, doch unterdessen wächst der Rückstau bei den Fahrprüfungen immer weiter an. Die Opposition versteht das zögerliche Handeln der Regierung nicht.  

Das Chaos rund um die Führerschein-Causa scheint perfekt, nahezu täglich wird ein weiteres Detail bekannt, tut sich eine neue Facette auf. Fakt ist, dass die Fahrschüler derzeit vor einem massiven Problem stehen: Es gibt nicht genug Prüfungstermine, der Rückstau ist bereits enorm.

Der Grund dafür: Zu wenige Fahrprüfer. Das ist wohl auch der Grund, warum das Land Vorarlberg nun per Stellenanzeige neue Fahrprüfer sucht. Die Person muss über 27 Jahre alt sein, logischerweise über eine Lenkerberechtigung verfügen, im Verkehrsbereich berufliche Erfahrung aufweisen und sollte zudem „empathisch“ sein. Letzteres ist wohl eine Reaktion auf jenen Prüfer, der nicht zuletzt wegen seiner ruppigen Art in der Kritik stand.

Das Inserat reicht aber vielen nicht. So fragt Mario Leiter von der SPÖ, ob von der schwarz-blauen Landesregierung denn schon in „den Nachbarbundesländern angefragt wurde, ob kurzfristig Prüferinnen und Prüfer einspringen könnten, bis die jüngst veröffentlichte Stellenausschreibung den erhofften Erfolg bringt.“

Deckelung aufheben
Auch Fabienne Lackner von den NEOS versteht nicht, warum nicht schon Prüfer aus Tirol oder solche im Ruhestand angefragt wurden, um die derzeitige Notsituation in den Griff zu bekommen. Zudem hätten die Fahrschulen schon einen Aktionsplan vorgelegt – nun brauche es aber die Umsetzung vonseiten der Regierung. Ins gleiche Horn stoßen die Grünen. Sie plädieren dafür, die Deckelung der Prüfer pro Monat aufzuheben, um das Chaos zu beenden.

