Fahrprüfer-Chaos offenbar ohne rasche Lösung

Zwar sucht das Land Vorarlberg nun offiziell nach neuen Fahrprüfern, doch unterdessen wächst der Rückstau bei den Fahrprüfungen immer weiter an. Die Opposition versteht das zögerliche Handeln der Regierung nicht.
Das Chaos rund um die Führerschein-Causa scheint perfekt, nahezu täglich wird ein weiteres Detail bekannt, tut sich eine neue Facette auf. Fakt ist, dass die Fahrschüler derzeit vor einem massiven Problem stehen: Es gibt nicht genug Prüfungstermine, der Rückstau ist bereits enorm.
Der Grund dafür: Zu wenige Fahrprüfer. Das ist wohl auch der Grund, warum das Land Vorarlberg nun per Stellenanzeige neue Fahrprüfer sucht. Die Person muss über 27 Jahre alt sein, logischerweise über eine Lenkerberechtigung verfügen, im Verkehrsbereich berufliche Erfahrung aufweisen und sollte zudem „empathisch“ sein. Letzteres ist wohl eine Reaktion auf jenen Prüfer, der nicht zuletzt wegen seiner ruppigen Art in der Kritik stand.
Das Inserat reicht aber vielen nicht. So fragt Mario Leiter von der SPÖ, ob von der schwarz-blauen Landesregierung denn schon in „den Nachbarbundesländern angefragt wurde, ob kurzfristig Prüferinnen und Prüfer einspringen könnten, bis die jüngst veröffentlichte Stellenausschreibung den erhofften Erfolg bringt.“
Deckelung aufheben
Auch Fabienne Lackner von den NEOS versteht nicht, warum nicht schon Prüfer aus Tirol oder solche im Ruhestand angefragt wurden, um die derzeitige Notsituation in den Griff zu bekommen. Zudem hätten die Fahrschulen schon einen Aktionsplan vorgelegt – nun brauche es aber die Umsetzung vonseiten der Regierung. Ins gleiche Horn stoßen die Grünen. Sie plädieren dafür, die Deckelung der Prüfer pro Monat aufzuheben, um das Chaos zu beenden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.