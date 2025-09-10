So einfach unterstützen Sie ihren Lieblingsverein

2024 wurde die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden von der Bundesregierung ausgeweitet und auch Sportvereine inkludiert. Ein Meilenstein für den gemeinnützigen Sport, der vor allem für Vereine neue Möglichkeiten bietet. Die Sportunion hat mit einer eigens entwickelten Spendenplattform einen Service für seine Vereine geschaffen, der den Zugang zu dringend benötigten finanziellen Mitteln erleichtert.