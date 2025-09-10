So einfach unterstützen Sie ihren Lieblingsverein

Unkompliziert, steuerlich absetzbar und rasch realisierbar – die neue Spendenplattform der Sportunion ermöglicht es Vereinen in ganz Österreich, Spenden ohne großen bürokratischen Aufwand zu sammeln.
2024 wurde die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden von der Bundesregierung ausgeweitet und auch Sportvereine inkludiert. Ein Meilenstein für den gemeinnützigen Sport, der vor allem für Vereine neue Möglichkeiten bietet. Die Sportunion hat mit einer eigens entwickelten Spendenplattform einen Service für seine Vereine geschaffen, der den Zugang zu dringend benötigten finanziellen Mitteln erleichtert.
Einfacher geht es nicht
„Die Plattform ermöglicht es Vereinen, unkompliziert, Spendenprojekte online zu stellen – von neuen Fußballtoren über moderne Sportstätten bis hin zur Durchführung von Trainingsmaßnahmen. Alles Administrative, von der sicheren Zahlungsabwicklung bis zur Meldung ans Finanzministerium, wird übernommen“, so Sportunion-Präsident Peter McDonald.
Der große Vorteil für Spender? „Sie profitieren von der steuerlichen Absetzbarkeit, die Vereine können sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.“
Beispiele für eine erfolgreiche Abwicklung gibt es bereits aus unterschiedlichen Sportarten:
