Neue Plattform

So einfach unterstützen Sie ihren Lieblingsverein

Freizeit
10.09.2025 14:37
Die neue Spendenplattform der Sportunion ermöglicht Vereinen beispielsweise, notwendige ...
Die neue Spendenplattform der Sportunion ermöglicht Vereinen beispielsweise, notwendige Utensilien anzuschaffen.(Bild: SpotOne)

Unkompliziert, steuerlich absetzbar und rasch realisierbar – die neue Spendenplattform der Sportunion ermöglicht es Vereinen in ganz Österreich, Spenden ohne großen bürokratischen Aufwand zu sammeln.

2024 wurde die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden von der Bundesregierung ausgeweitet und auch Sportvereine inkludiert. Ein Meilenstein für den gemeinnützigen Sport, der vor allem für Vereine neue Möglichkeiten bietet. Die Sportunion hat mit einer eigens entwickelten Spendenplattform einen Service für seine Vereine geschaffen, der den Zugang zu dringend benötigten finanziellen Mitteln erleichtert.

Einfacher geht es nicht
„Die Plattform ermöglicht es Vereinen, unkompliziert, Spendenprojekte online zu stellen – von neuen Fußballtoren über moderne Sportstätten bis hin zur Durchführung von Trainingsmaßnahmen. Alles Administrative, von der sicheren Zahlungsabwicklung bis zur Meldung ans Finanzministerium, wird übernommen“, so Sportunion-Präsident Peter McDonald.

Der große Vorteil für Spender? „Sie profitieren von der steuerlichen Absetzbarkeit, die Vereine können sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.“

So funktioniert die Plattform

  1. Registrierung: Der Verein meldet sich online bei Sportunion Spendenplattform powered by Impactory | Impactoran und wird vom zuständigen Landesverband geprüft.
  2. Projektanlage: Nach Freischaltung können Spendenprojekte online gestellt werden.-
  3. Abwicklung: Die Plattform übernimmt die sichere Zahlungsabwicklung, die Spendenbestätigung und Meldung ans Finanzministerium.

Beispiele für eine erfolgreiche Abwicklung gibt es bereits aus unterschiedlichen Sportarten:

  • Neubau einer Voltigieranlage in Braunau
  • Erweiterung um einen dritten Tennisplatz beim TC Allerheiligen
Der Voltigier- und Reitverein Braunau freut sich über Spenden.
Der Voltigier- und Reitverein Braunau freut sich über Spenden.(Bild: SpotOne)
Die UNION TC Allerheiligen besitzt nun einen dritten Tennisplatz.
Die UNION TC Allerheiligen besitzt nun einen dritten Tennisplatz.(Bild: SpotOne)
  • Errichtung des ersten Hockey-Käfigs in Österreich und Aufrüstung einer Flutlichtanlage beim WAC
  • Clubhaus-Neubau beim TC Murfeld
  • LED-Flutlichtanlage in Arbing
  • Neue Fußballtore für das Jugendtraining bei Rush Soccer.
